歐股盤前─美伊緊張情勢升溫 指數期貨走跌

伊朗當局日前表示，週三於霍爾木茲甘省 (Hormozgan)，擊落一架美軍無人偵察機，該事件使中東緊張情勢進一步升溫；今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週五下午 2 點 36 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.17%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 1.14 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.24%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.15%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.25%，深證成指上漲 0.54%；南韓 Kospi 指數下跌 0.50%，日經 225 指數下跌 0.95%；台股收漲 18.76 點，至 10803.77 點。

市場預期，美國聯準會 (Fed) 最快將於 7 月降息，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 249.17 點(0.94%)，至 26753.17 點；標普 500 指數收漲 27.72 點(0.95%)，報 2954.18 點；那斯達克指數收漲 64.02 點(0.8%)，至 8051.34 點。

美國總統川普和中國國家主席習近平，下週將於日本大阪舉行的 20 國集團 (G20) 峰會上會晤；中國商務部週四表示，雙方經貿團隊代表，將進行溝通，為 G20 做好相關準備。

美國貿易代表賴海哲日前稱，他計畫本週與中國國務院副總理劉鶴通電話，為下週登場的「川習會」做準備。

伊朗擊落一架美軍無人偵察機，導致中東緊張情勢升溫，週四國際油價飆漲逾 5%，布蘭特原油期貨收漲 4.3%，至每桶 64.45 美元；西德州原油期貨收漲 5.4%，至每桶 56.65 美元。

川普一度於推特發文，稱伊朗「鑄下大錯」，據傳川普本已下令對伊朗祭出軍事報復，但為避免衝突升級，在最後一秒撤銷決定。