東芝傳因停電造成部份NAND產線停擺、群聯電子表示庫存無虞

預計在 2019 年內進行 IPO 上市的東芝記憶體 (Toshiba Memory Corporation，TMC)，傳出其位於日本三重縣的四日市工廠，於日前發生了停電意外。據傳這起停電意外造成部分產線停工，在截至週四 (20 日) 為止，停工中的產線仍未能復工。而此起意外，也勢必對該公司的業績造成影響，並可能造成 IPO 上市時程的延誤。

日媒指出，根據日本中部電力 (9502-JP) 說法，當地在日本時間 6 月 15 日的下午 6 點 25 分發生了停電意外，並在約 13 分鐘後恢復正常供電。

受到此起停電意外影響的 TMC 四日市工廠，是該公司生產 NAND 快閃記憶體的主力工廠。產線使用 12 吋 (300mm) 晶圓，主要產品為 3D-NAND 快閃記憶體。

對此，與 TMC 合作密切的 NAND 快閃記憶體控制晶片廠群聯電子 (8299-TW)，在 20 日晚間表示，該公司目前尚有充足庫存，可應付短期的急單需求，以及 2 到 3 個月的生產接單需求。而對於 TMC 四日市工廠的停電傳聞，群聯方面則是沒有發表評論。

(圖片：Investing.com)

群聯表示，除了 TMC 之外，該公司與威騰 (WDC-US)、SK 海力士、英特爾 (INTC-US) 等廠，在記憶體的供應方面均有長期的合作協議。該公司會定期的向國際大廠採購 NAND 快閃記憶體，並藉此分散對特定廠商的依賴。

在今年 5 月 20 日，WSJ 曾經報導日本的銀行業將提供 1.3 兆日圓 (約 118 億美元) 的融資，幫助 TMC 從美國蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、希捷 (STX-US)、金士頓等四家公司手上買回該公司的優先股。在簡化該公司的資本結構後，將有利未來在股票市場進行上市，並讓 TMC 在資本密集的科技產業，透過公開募股來獲取資金。

然而這回的停電事件，會對 TMC 日後的 IPO 計畫造成什麼樣的影響，也是值得投資人關注之處。