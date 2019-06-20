紐約匯市 — Fed開了未來降息大門 美元應聲走跌 英鎊創兩個月來最大單日漲幅

在為期 2 天的 FOMC 後，聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，但 Fed 態度轉鴿，為降息之路開了大門，致使週三 (20 日) 美元指數應聲走跌，再度跌破月線支撐，非美貨幣則相對普遍上揚。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

Fed 表明若前景惡化，可以放寬貨幣政策，政策態度也從先前的「保持耐心」轉為「酌情」採取行動。富國銀行 (Wells Fargo) 觀察，由點陣圖來看，儘管整體中位數仍維持今年利率不變，不過有 1 位委員認為年底前將降息 1 碼，7 位委員預期將降息 2 碼，富國銀行認為今年降息的可能性還是很高。

富國銀行表示，月底的 G20 會議上，若雙方沒有達成協議，致使美國徵收剩餘 3000 億美元中國進口品的關稅，那麼將會加速 Fed 降息的機會。美元指數也因此在連續上漲 5 個交易日後，反向走跌，跌破 97.3 的關鍵，並摜破月線支撐。

英鎊兌美元日線 (來源: FXSTREET)

相對美元的其他貨幣，英鎊為漲幅最大之一，盤中一度漲逾 0.9%，從連日的下降趨勢中反彈，亦創 5 月初以來，最大單日漲幅。英國公布消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2%，符合預期，同時保守黨領導人投票結果顯示，呼聲最高的前外相鮑里斯．強森 (Boris Johnson) 獲得最高票，英國「無序脫歐」的可能性高，分析師認為英鎊後續的漲幅恐仍因此受限。市場聚焦英國央行 20 日即將召開的貨幣會議，在全球央行紛紛轉鴿之際，關注英國央行是否修正利率預期，從「升息」的鷹派態度轉作「觀望」。

截至週二 (19 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.26。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1228 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2641 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6882 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3282 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.08 日圓。