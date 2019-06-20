降息循環逼近 穆迪：Fed購債可能比想像中來得更快

美國聯準會釋出降息的信息後，10 年期美債殖利率跌破 2%，跌到 2 年半來的低點，穆迪投資服務公司 (Moody's Investors Service) 表示，一旦美國展開降息循環，距離聯準會重回購債的時日也就為期不遠了。

周三 10 年期美債殖利率跌破 2%，跌到 2 年半來的低點；周四亞洲盤澳洲和紐西蘭 10 年期公債進一步跌到歷史新低；今天日本央行宣布維持利率不變，但受到美債殖利率下跌的拖累，10 年期日債來到 - 0.1711，接近其表明的許可交易區間的下限 - 0.2%。

2 年期美債殖利率 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

聖喬治銀行 (St. George Bank) 高級經濟學家 Janu Chan 表示，持續的貿易緊張局勢，通膨仍處於低檔，在各國央行鴿聲四起下，對殖利率形成沈重的下跌壓力。

澳洲央行上月 4 日進行三年來首度降息後，澳洲央行行長菲利普 · 洛 (Philip Lowe) 周四再次敦促澳洲政府透過擴大基礎建設支出和生產力改革來提振國內經濟增速，並為 7 月降息做準備。

日本央行周四宣布利率不變後，10 年期公債殖利率進一步接近目標區間下限 - 2.0%，行長黑田東彥表示，沒必要用過於嚴格的眼光看待 10 年期殖利率目標區間。

今年以來 10 年期美債殖利率已下跌超過 70 個基點，花旗集團預期美國聯準會今年可能會降息三次；而太平洋投資管理（Pacific Investment Management）更預期 7 月將降息 50 個基點。

瑞穗證券駐東京高級策略師 Naoichi Kanaoka 表示，在市場預期美國可能恢復與中國的貿易談判下，仍有分析師認為美債殖利率過低；但若聯準會因低通膨而降，那將是重新啟動寬鬆政策。

Fed 3 月決定停止縮表行動後，已有分析師預期，為了把利率維持在目標區間內，央行最終勢必得再度買進債券、拉高銀行準備金。穆迪投資服務公司 (Moody's Investors Service) 更指出，啟動寬鬆政策後，聯準會可能會定期大規模採購債券，以便在實質利率較低的環境下進行降息。

穆迪投資者服務公司預計，聯準會將在未來經濟衰退時期更頻繁地轉向非傳統工具，因為在目前的低中性利率環境下，即使將聯邦基金利率降至零，恐怕也無法達到在金融風暴後的刺激效果。