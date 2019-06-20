油價暴漲逾5%！川普強勢回應伊朗擊落無人機「鑄下大錯」

針對伊朗週四 (20 日) 宣布於荷姆茲海峽上空，擊落一架 RQ-4 美軍無人機，美國總統川普 (Donald Trump) 震怒回應表示：「伊朗犯了一個大錯。」而川普此番言論也令美伊緊張情緒再升溫，國際油價是應聲大漲逾 5%。

截至週四 (20 日) 晚間 11 時許，紐約輕原油 (WTI) 暫報上漲 5.58% 至每桶 56.98 美元，布蘭特原油則報上漲 3.80% 至每桶 64.16 美元，雙雙創下六月份以來的最高水準。

紐約輕原油 WTI 日線走勢圖 圖片來源：investing.com

週四 (20 日) 伊朗官方宣稱，因美軍無人機進入了伊朗領空，故出手擊落該架無人機，但美國軍方旋即回應駁斥，無人機「飛越伊朗領空」的說法不實，美軍表示，伊朗此舉「是對美國資產的無端攻擊」。

川普週四 (20 日) 亦在推特上對此回應：「伊朗已鑄下大錯」，令美伊關係在先前美國重新制裁伊朗、與美軍指控伊朗襲擊油輪等兩大事件的打擊下，再度跌入新的冰點。

隨著美伊關係緊張，國際油價立時作出回應，Eurasia Group 分析師 Henry Rome 即預期，若美伊之間爆發小規模戰事，油價估將漲破每桶 100 美元；假如演變成大規模戰爭，油價可能衝破每桶 150 美元之上。