能源盤後—伊美紛爭加劇 刺激市場擔憂供應中斷 WTI原油創今年最大漲幅

週四 (20 日) 交易，伊朗擊落美國軍用無人機，伊美紛爭加劇，使市場更加擔憂原油供應中斷，致使原油大漲，WTI 原油創下本月最高收盤價，且單日漲幅為今年迄今最大。

原本因為 Fed 和其他國家央行未來幾個月可能降息以支撐經濟成長和提振能源需求，已經創造了油價看漲的背景，現又因伊美紛爭加劇，更支撐價格上漲。

Walsh Trading 首席市場策略師 Scott Gecas 表示，「過去 24 小時只有看漲的消息，如果緊張局勢升級衝擊到 (中東阻塞點) 霍爾木茲海峽，那麼將迅速衝擊全球供應。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.89 美元或 5.4%，收每桶 56.65 美元。

根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 2018 年 12 月 26 日以來，單日最大漲幅和最高上漲金額，也是自 5 月 29 日以來最高收盤價。7 月契約今日到期。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.10 美元或 5.7%，收每桶 57.07 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.63 美元或 4.3%，收每桶 64.45 美元。

根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 5 月 31 日以來最高收盤價，也是自 1 月 9 日以來最大單日漲幅。

伊美紛爭加劇

在伊美緊繃局勢之際，伊朗革命衛隊週四表示，擊落了霍爾木茲海峽附近的一架美國無人機，伊朗主張該無人機在伊朗領空，但美方堅持它在國際領空。

美國總統川普發推特表示，伊朗「犯了一個非常大的錯誤。」

但之後川普又發言推測，這次的攻擊可能只是一個錯誤，一個「鬆散且愚蠢」的人犯的錯。

美國指責伊朗近期襲擊了阿曼灣附近的船隻，但伊朗否認此一指控。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「伊朗展現他們仍有能力撼動石油市場，擊落美國無人機就是最新局勢激化。油價走出了熊市領域，且在這得到了很好的支撐。」

儘管地緣政治緊張，全球股市仍上漲，在亞股和歐股上漲後，美股也接著大漲。美國 FOMC 週三一如預期維持利率不變，但用語上拿掉了「耐心」一詞，市場認為這是暗示，有必要時，銀行準備好放寬借款成本。

另外也有助於油價多頭的是 OPEC + 的消息，OPEC + 將於 7 月 1 日至 2 日間召開會議，而俄羅斯是否願意延長減產協議依舊不明確。

其他能源交易

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 1.786 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3%，收每加侖 1.884 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 4%，收每百萬 Btu 2.185 美元，為最前月契約自 2016 年 5 月以來最低收盤價，係因上週庫存增加程度大於預期。

EIA 週四公布，上週 (6 月 14 日止) 國內天然氣庫存增加 1150 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期增加 1040 億立方英呎。