斥伊朗無端攻擊美國資產 美軍：無人機「飛越伊朗領空」是謊言

根據《彭博社》報導，伊朗當局宣稱，週三於霍爾木茲甘省 (Hormozgan)，擊落一架飛越伊朗領空的美軍無人偵察機，該事件使中東緊張情勢進一步升溫；美國軍方今 (20) 日駁斥，無人機「飛越伊朗領空」的說法不實，「這是對美國資產的無端攻擊」。

上述事件導致油價飆升，台北時間週四晚間 8 點 43 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.69%，至每桶 63.48 美元；西德州中級原油期貨上漲 3.34 %，至每桶 55.77 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

伊朗媒體報導稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令 Hossein Salami 說，擊落美國無人偵察機，是伊朗對美國釋出的「明確訊息」，「伊朗的邊境是紅線，我們會對任何形式的侵犯行為，祭出強烈回應。」

Salami 強調，「伊朗不想和任何國家開戰，但我們已做好保衛伊朗的充分準備。」

美軍中央司令部 (U.S. Central Command) 發言人、海軍上校 Bill Urban 則表示，伊朗宣稱美軍無人偵察機飛越該國領空的說法不實，「這是對美國資產的無端攻擊」。

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，已使美伊緊張關係加劇，如今伊朗又擊落美軍無人機，情勢恐進一步惡化。

德黑蘭當局本週一示警，該國濃縮鈾庫存量，將在 10 天內，超出核協議規定上限。

根據核協議，伊朗至多可生產 300 公斤低濃縮鈾，但伊朗上月宣布，此上限不再適用。