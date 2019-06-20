中東情勢緊繃 分析師：若美伊開戰 油價可能漲破100美元

伊朗今 (20) 日宣稱，週三於霍爾木茲甘省 (Hormozgan)，擊落一架美軍無人偵察機，該事件使中東緊張情勢進一步升溫；分析師預估，若美伊之間爆發戰事，國際油價可能會漲破每桶 100 美元。

台北時間週四晚間 7 點 33 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.86%，至每桶 63.59 美元；西德州中級原油期貨上漲 3.59%，至每桶 55.91 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

伊朗媒體報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令 Hossein Salami 表示，擊落美國無人偵察機，是伊朗對美國釋出的「明確訊息」，「伊朗的邊境是紅線，我們會對任何形式的侵犯行為，祭出強烈回應。」

Salami 強調，「伊朗不想和任何國家開戰，但我們已做好保衛伊朗的充分準備。」

雖然美軍否認有無人偵察機在伊朗領空執行任務，但不具名美國官員指出，隸屬美國海軍的無人偵察機，在霍爾木茲海峽上空，被伊朗的地對空導彈擊落，當時該無人機處於國際領空。

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，已使美伊緊張關係加劇，如今伊朗又擊落美軍無人機，情勢恐進一步惡化。

政治風險諮詢公司 Eurasia Group 分析師 Henry Rome 在接受 CNBC 採訪時表示，若美伊之間爆發小規模戰事，油價估將漲破 100 美元；假如演變成大規模戰爭，油價可能來到 150 美元之上。

不過，石油交易商 PVM 分析師 Stephen Brennock 認為，在美國頁岩油產量持續攀升、貿易戰可能影響石油需求的情況下，就算美伊爆發衝突，油價頂多漲至 90 美元左右。