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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄06/20
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2823   中壽        06/20 上市增資  06/14-06/18  40500   20.60     20.60  台新       02   06/19    212845
6589   台康生技    06/24 初上櫃    06/18-06/20   4509   30.85     30.85  凱基       01   06/21     55366

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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