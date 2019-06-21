[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄06/20 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2823 中壽 06/20 上市增資 06/14-06/18 40500 20.60 20.60 台新 02 06/19 212845 6589 台康生技 06/24 初上櫃 06/18-06/20 4509 30.85 30.85 凱基 01 06/21 55366 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。