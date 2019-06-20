長期預測 總是鬧笑話 Fed就是最好例子

預測未來，艱難無比。看看聯準會 (Fed)，就是最典型的例子。他們預測通貨膨脹或主要利率，總是犯錯。

僅僅七個月前，央行官員還預期 2019 年，Fed 將二次升息，2020 年將再升息一次。聯邦基金利率最終將來到約 3.1%。

到了 3 月，Fed 排除了於 2019 年升息的可能性，聯邦基金利率將守在約 2.4% 水準。現在，Fed 又預期明年將會降息一次，也可能還會大幅提前。

Fed 不斷改口，反應出經濟成長緩慢，且再度缺少通貨膨脹。

Fed 原先相信今年通貨膨脹仍將接近 2% 目標。然而，通貨膨脹却大幅下降，Fed 不得不將 2019 年的通貨膨脹預測由 1.8% 調降到了 1.5%。

自 2007 到 2009 年的大衰退結束以來，Fed 對經濟與通貨膨脹走勢的預測，便連連犯錯。

許多消費者與企業的貸款，都會參考聯邦基金利率的變化。現在就看看 Fed 對聯邦基金利率的預估情況。

2012 年，Fed 開始提供對聯邦基金利率較長期的預測，由 4.25% 開始。這項預測隨後逐漸降低，週三，Fed 將聯邦基金利率目標由 2.8% 調降到了 2.5% 新低點。

短期而言，這項改變或許影響不大。然而，如果 Fed 預測正確，其控制經濟的一項主要工具，在短期內，不太可能大幅高於 2.5%。

十年前，華爾街沒有人會相信聯邦基金利率的高點會低於 3%。自 1980 年代初期以來，該利率一直都高於 3%，且大幅高出 3%。

這意味什麼？Fed 偏低的預測顯示，低通貨膨脹的時代，不會很快結束。更讓人擔憂的是，美國經濟平均成長率已不太可能再回復到一年 3% 的歷史性標準。

另一點讓人擔憂的是，利率如此之低，Fed 在對抗下一波經濟衰退時，子彈恐已無多。除非祭出非比尋常又具有爭議性的措施，如上次衰退使用過的量化寬鬆 (QE)。