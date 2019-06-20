G20川習會在即 美中達貿易協定仍有挑戰

即將在日本大阪登場的 G20 高峰會，市場焦點全放在關乎全球經濟的美中貿易發展，美國總統川普一通熱線，迎來川習會的好消息，市場一陣歡欣鼓舞，不過據外電報導，川習會恐怕未如外界想像樂觀。

據了解，近日熟悉 G20 部長會議的官員表示，美中貿易局勢可能會因為雙方政治 - 川普的單邊主義 (Unilateralism) 與習近平的資本主義 (Capitalism) 不同，而出現摩擦。

G20 部長會議的共識，得出美中貿易協定遠比 G20 高峰會重要。

美國商務部長 Wilbur Ross 表示：「G20 最多就是讓美中重新針對貿易問題繼續談判，但不太可能針對貿易協議進行重大細節討論」。

美國國務卿 Pompeo 也提到，川普不只會談論貿易協定，言下之意表示川普也可能談到香港反「逃犯條例」活動。

美中貿易談判一度在五月時宣告破局，如今川普終於要與習近平坐上談判桌，並表示關稅將可能使中方簽訂貿易協議。

另一方便，近日中國於工業補貼和鋼鐵過剩方面走投無路，同時在 WTO 世界貿易組織上 3 名爭端小組成員表示，美國將針對中國處理智慧財產權作為的糾紛訴訟，暫停至 12 月 31 日，似乎意味著美中貿易逐漸緩解。

WTO 爭端解決小組透露，中國已撤銷向 WTO 爭取承認其「市場經濟體」(Market Economy) 的訴訟，歸因於 WTO 先前有太多對中國不立的判決。

爭端小組在公布正式判決結果前終止訴訟，也意味著中國政府必須接受歐盟、美國繼續對中國廉價進口商品加徵高額反傾銷關稅。

這場破壞了全球經濟的貿易戰，是否能挽回已對金融市場造成的傷害? 市場預期即使川習會能如期進行，恐怕也很難在短期內解決目前的貿易爭端。