換一種方式 中國仍在剝削美國

在以往，為確保荷姆茲海峽開放 (每日全球三分之一原油需通過此處)，美國責無旁貸。然而現在，情況已經丕變。拜頁岩油革命之賜，美國已成了原油生產大國，產量超越了沙烏地阿拉伯與俄羅斯。

同時，中國不僅變成了最大能源消費國，自 2014 年以來，還變成了最大原油進口國。所以，中國為何不多盡一份心力，保護原油流動暢通？況且中國的藍色海軍日益強大。

為何美國仍舊在波斯灣，做著這份吃重的工作？如果與伊朗爆發戰爭，參戰的將是美國海軍，美國軍人，且美納稅人亦將承擔責任 ，中國只會置身事外。

美國海軍軍事學院教授何姆斯 (James Holmes) 說，坦白說，中國是在搭便車。

他說：「美國一直自認是海上安全的護衛者。中國見到美國負起波灣原油供給安全的責任，當然樂於讓我們這麼做，」

曾於 1991 年第一次波斯灣戰爭期間，擔任海軍軍官的何姆斯進一步說，中國不只在波斯灣搭美國的免費便車，還因而可把節省的資源用於西太平洋與南中國海，直接挑戰美國的利益。

北京享盡好處，讓美國立場尷尬。川普總統說，我們不能再當世界的警察。他還說，我們在中東灑錢數十年，幾乎一事無成。其他國家應該多做一些。中國的經濟極需石油，不應該多做一些嗎？中國顯然有能力多做一些。