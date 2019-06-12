〈特斯拉股東會〉馬斯克海陸空全包辦？擬發表新款潛水車

據外電報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週二 (11 日) 舉行的公司的年度股東大會上表示，公司已設計了一款酷似 007 電影中潛水艇的一款潛水車。

一向以花錢如流水聞名的馬斯克，在許多業務領域皆投入資金，下至電動車特斯拉公司，上有航太公司 SpaceX，而馬斯克昨日又在股東大會上提到，公司將會出一款潛艇汽車，這下海陸空事業全攬進馬斯克懷中。

不過馬斯克也表示，目前市場需求不大，因此不計畫量產這款潛水車，但可能會製造一台為了展示用。

席間一位股東向馬斯克詢問，特斯拉是否考慮製作水上汽車，引發了討論。

馬斯克自嘲地說：「在技術上是可行的，你的確可以擁有一台潛艇汽車，我們也已經開始設計了。」

其實馬斯克私底下就是不掩蓋自己對潛艇的熱情，馬斯克在 2013 年買下電影《007：海底城》電影出場的 Wet Nellie 潛艇汽車，這是由一家潛艇公司 Perry Oceanographic Inc. 客製化打造的潛艇，以英國跑車蓮花 Esprit S1 車款為為基底改裝。

在馬斯克成為該公司首席執行長錢，特斯拉與蓮花公司合作，共同打造了其開創性的電動跑車 Roadster。