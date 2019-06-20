美股盤中─預期Fed將會降息 道瓊上漲逾250點 S&P 500創新高

鉅亨網編譯郭照青 2019年6月20號23點48分

美國股市週四中場上漲，道瓊一度上漲逾 250 點，S&P 500 則創新高點。聯準會 (Fed) 暗示下個月可能降息，支撑了股市走高。

台北時間 23:40

道瓊工業平均指數上漲 157.50 點或 0.59% 至 26661.50。

Nasdaq 指數上漲 44.02 點或 0.55% 至 8031.34。

S&P 500 指數上漲 16.57 點或 0.57% 至 2943.03。

Fed 週三說，由於貿易緊張加劇，通貨膨脹的擔憂升高，Fed 已準備好對抗日益升高的經濟風險。昨日，大部份 Fed 的決策官員調降今年利率展望約 0.5 個百分點。Fed 主席鮑爾說，其他的決策官員也同意降息的可能性已增加。

在 Fed 發布的聲明中，決策官員取消了 "耐心" 措辭，並表示了解通貨膨脹低於 2% 的目標。

市場投資人認為，Fed 的鴿派立場已超過預期。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，交易員現在反應下個月降息的機率為 100%。

Fed 消息使得 10 年期債券殖利率跌破 2%，為自 2016 年 11 月以來，首度跌破該關卡。1 月，該殖利率達 2.8%。因債券殖利率下降，投資人買進指數期貨，推升了股市上漲。

美元兌其他主要貨幣受到壓力。美元指數下跌 0.5% 至 96.62。

Netflix 與亞馬遜股價均上漲逾 1%，為表現較佳個股。臉書，蘋果與 Alphabet 亦走高。

這些股票是過去十年，幾檔表現最佳的股票。低利率促成了多頭市場，科技股帶動漲勢。

一位美國官員說，一架無人機在伊朗領空被擊落。消息傳出，原油價格大漲 4.3%，支撑了能源股走高。