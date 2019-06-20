德銀又遭洗錢調查 股價再破底只剩不到7歐元

鉅亨網編譯黃欣 2019年6月20號19點50分

博彭社引述紐約時報報導，據不願具名知情人士透露，德意志銀行正因洗錢疑雲而被聯邦機構調查。

德意志銀行在 3 月份與德國商業銀行併購一案破局，此時正是需要重建投資人信心的時候，然而又再傳出遭聯邦調查局調查一事，實是雪上加霜。

德銀股價目前已經離歷史低點不遠，周四台北時間下午 5:56，德銀股價走低 1.02%，來到每股 6.42 歐元；今年以來，則已跌掉 7.2%。預估七月份，德銀執行長 Christian Sewing 可能會再公布下一波的管理層異動。

德銀近一年股價走勢 (圖自: Google)

紐約時報指出，這次調查包括要重新梳理德銀是如何應對可疑的資金活動，其中一部分則與川普女婿庫什納有關。德銀內部的舉報人曾在 2016 年示警幾筆與庫什納家族企業有關的資金出入，但當時的銀行經理選擇不向上通報。

紐約時報報導中說，官方正在進行非法資金流入美國金融體系的交叉調查，而這次對德銀的調查則是其中一環。除德銀外也有數家銀行遭到調查，但報導中並未言明是哪些。聯邦調查局則與德銀舉報人的律師有接觸。

目前調查仍在進行當中，因此許多細節都還不能揭露，也還不知道最終是否會形成刑事罪名。

除了聯邦調查局之外，美國司法部洗錢防制處、曼哈頓與布魯克林檢察官辦公室也共同主導此次調查。德銀則表示會全面配合政府調查。

兩名美國眾院議員向德銀傳喚調閱了與川普及其家族有關的資料。美國司法部曾在 2015 年，就因可能涉及俄羅斯富人洗錢事件，而調查過德意志銀行。2016 年底則因巴拿馬文件批露政商權貴避稅內幕，德銀也遭德國警方大動作搜查。