【撰文／陳子榕】

三星被市場視為此波華為風暴下的受惠者，三星不僅在不同價格帶都有可填補華為新機缺口的機種，海外市場部分，三星耕耘已久的歐洲、南美洲市場，市占也可望因此提升。三星下半年旗艦機 Galaxy Note10，外傳將在 8 月上旬發表，並很快在全球開賣，目前 Note 10 傳言有標準版與 Note10 Pro 二款機種。

往年 Note 系列在第 4 季會遇到非蘋勁敵為華為 Mate 系列，但 Mate 系列近來傳出可能採用非 Android 作業系統，在海外市場拓展上，可能面臨應用程式不足問題，也加大 Note 10 的市場空間。

由於三星偏好採用自家集團及韓系供應商，台廠打進韓系供應鏈的廠商不多，大多為散熱族群、指紋辨識廠商，三星近期對首季上市的 S10，以及平價款 A 系列機種增加下單，擴大對神盾 (6462) 拉貨，備貨期達四個月，神盾可說是這波美中貿易戰下少數受惠的個股。

5 月合併營收寫下歷史單月次高水準

神盾 5 月合併營收 6.77 億元、月增 8.67％，寫下歷史單月次高水準，相較 2018 年同期成長 33.4％，累計前五月營收為 26.93 億元、年增幅為 3.02％，則是寫下歷史同期新高成績。神盾受惠於大客戶三星在 A 系列導入光學指紋辨識方案，帶動業績出現明顯成長。

下半年切入 Vivo、華為供應商

市場傳出神盾將出貨給售價人民幣 2000 人民幣元以下的 Vivo 中階機型之屏下指紋，估計 Q3 出貨量為 250∼350 萬個，約佔 Vivo 今年屏下指紋手機出貨量 7∼12%，若神盾出貨順利，後續可能將取得更多 Vivo 訂單。另外，市場還傳出神盾可能擊敗兆易創新 / 思立微，成為華為 2019Q4 新機的第二屏下指紋供應商，預期華為在 2019 年 Q4 新機屏下指紋 IC 設計供貨商分別是匯頂、神盾與兆易創新 / 思立微。

來源：《萬寶週刊》 1338 期

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