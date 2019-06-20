〈晶電股東會〉美中貿易戰可望迎來轉單 范進雍：「非常多」案子在討論中

晶電 (2448-TW) 今 (20) 日召開股東會，面對美中貿易戰，以目前產能來評估足以因應，但受關稅壁壘衝擊，已有客戶與晶電洽詢，擬將原先下單給中國廠商的訂單，轉單給晶電，且「非常多案子」正在討論中；晶電董事長李秉傑也看好，若終端產品客戶開始建立非中國供應鏈，晶電將因此受惠。

談及美中貿易戰，李秉傑表示，若終端產品客戶開始建立非中國的供應鏈，對晶電就有利；但若燈泡這類終端產品，最終還是得回到中國進行封裝，產品從中國出貨後，還是會受到關稅影響，從此層面來看，晶電不見得有太大的優勢；而燈泡若要轉移到越南或墨西哥等地封裝，要建立供應鏈體系，須花費很長的時間。

晶電財務副總經理張世賢表示，晶電的產品是 LED 上游晶片，過去生產上均有分散風險，在台灣與中國都有設廠，以目前產能來評估，足以因應美中貿易戰造成的影響，但若未來影響程度更劇烈，計畫將客戶需要供應到美國的 LED 晶片，集中在台灣生產，中國產能也會同步進行調整。

從近期客戶動態來看，晶電總經理范進雍表示，持續與客戶進行密集討論中，也有客戶前來洽詢，要將原先下單至中國廠商的訂單，轉單給晶電，包括背光與照明的客戶都有，「非常多的案子正在討論中」，但還未定案。

不過，范進雍指出，由於客戶照明燈泡燈具的組裝大都在中國進行，再出貨至美國，如何調配供應鏈，降低在中國製造的比例，是客戶正在觀望與思考的重點。