〈燁輝股東會〉Q4旺季+回補庫存將帶動鋼市反彈 惟匯率、原料不利外銷展望保守

燁輝 (2023-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理吳林茂認為，鋼市可望在第 3 季築底，第 4 季進入旺季加上回補庫存，可望帶動反彈，不過燁輝今年展望仍保守，除貿易紛爭，目前匯率及原料也不利外銷。

吳林茂表示，這波鋼價修正，從去年底開始起跌已近 12 個月，相對是比較長的景氣循環，但目前看來，第 3 季可望築底，加上庫存下降，第 4 季在旺季、庫存回補帶動下，可望出現反彈。

就燁輝本身，吳林茂保守看待，除了貿易戰導致鋼品價量齊跌，各國針對鋼品實施防衛措施，在鋼價走跌下公司也難以應對，且燁輝 7 成產品外銷，目前的匯率跟原料成本，根本無法與其他國家競爭。

他指出，雖然央行說出口不要靠匯率，但前提是每個國家匯率都很自由化，但現在韓國、中國，越南等都是政府在操控，台廠根本沒有競爭力，他也認同機械公會之前所提的，新台幣應該貶值到 33 元。

至於原料方面，燁輝的原料主要供應商是中鋼，燁輝鍍鋅 7 成、烤漆 65%，都是向中鋼拿料，吳林茂指出，雖然中鋼是給內銷盤，但燁輝加工後都會外銷，所以整體是「間接外銷」。

他也呼籲，中鋼在內銷應提供比外銷便宜的原料，讓各家以國家隊的方式出口，對下游來說才會有競爭力。

燁輝去年受需求疲弱、鋼品價格走跌，加上原料成本上漲，大幅壓縮獲利空間，每股純益 0.16 元，今日股東會上通過每股配息 0.1 元，若以今日收盤價 9.27 元計算，現金殖利率約 1%。