〈群創股東會〉不滿股利政策 小股東炮轟要公司給交代

群創 (3481-TW) 今 (20) 日舉行股東會，小股東不滿公司股利制度，在臨時動議階段時發言，要公司經營團隊給個交代，並提出公司實施庫藏股的要求，群創董事長洪志揚表示，對股東意見虛心接受，並將在董事會討論，強調絕對努力為所有股東謀福利。

群創股東會進入臨時動議階段，小股東開始輪番發言，對股利及經營績效表達意見，並指出前半段沒有發言是在忍耐，小股東詢問，為何公司賺錢時，沒有讓小股東享受配息，擔心群創恐從一隻老虎變成貓，甚至是病貓、死貓，要求公司給個交待。

小股東指出，群創股價跌破淨值，甚至創下新低，要求實施庫藏股，展現對經營的信心與決心，如果群創單打獨鬥不行，乾脆與友達 (2409-TW) 合併，去對抗韓國、中國廠商。

對於股東意見，洪志揚表示，針對營運績效不好，誠摯地向股東道歉，未來股利政策將以 3 成配發率為目標，雖然第 1 季表現疲弱，但公司現金水位仍健康，留現金是為未來準備，將努力為股東謀福利。

對於股東要求公司實施庫藏股宣示信心，洪志揚表示，將在董事會中進行討論。

群創去年合併營收 2793.76 億元，年減 15%，稅後純益 22.23 億元，年減 94%，每股純益 0.22 元，今股東會也通過，將配發每股 0.06 元的現金股利。