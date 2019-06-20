美參議院訂 7 月召開 Libra 聽證會 聯準會主席：已跟 Facebook 交涉過

根據財經新聞網站《MarketWatch》6 月 19 日報導，美國參議院銀行委員會已敲定將在 7 月 16 日針對 Facebook 的加密貨幣項目 Libra 舉行聽證會，題為「檢視 Facebook 的數位貨幣項目及其資料隱私方面的考量事項」。

6 月 18 日，Facebook 正式對外發表 Libra 項目白皮書後，招致許多監管機構發言關切。同日，美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 要求 Facebook 在國會舉行聽證會前，暫停開發 Libra 項目。

另一方面，美國聯準會（央行）主席 Jerome Powell 6 月 19 日在利率決策會議後的記者會中也談到，Facebook 在公開發表加密貨幣項目前已徵詢過主管機關的意見。他表示:「Facebook 已跟世界各地的監管機構、監管人員以及許多人討論過他們的計畫，當然包括我們。」

至於對貨幣決策可能造成的影響，Powell 表示「數位貨幣仍處於新生階段，我們距離那樣的局面（貨幣決策受困）還有很長一段路，因此基本上… 不太擔心央行因加密貨幣或數位貨幣而無法再執行貨幣政策… 這也是我們正在關注的事。」

他補充道，「你知道，若有潛在利益，自然就會附帶潛在風險，尤其是一種可能會被大規模應用的貨幣。因此，我和英國央行總裁 Mark Carney 的看一致，如果他們決定推動一些計畫，我們將從安全、穩步和監管的立場抱持著高度期待。」

Carney 早前也表示，他對 Libra 的效用「抱持開放態度」，但考慮到其影響層面擴及全球各地的用戶，Libra 正式上線之際勢必得面臨到「最嚴謹的監管標準」，而英國央行也將「密切關注、審查」Facebook 的加密貨幣項目。

不過在俄羅斯，部分議員的態度則較為謹慎。例如俄羅斯下議院金融市場委員會主席 Anatoly Aksakov 表示，Libra 將不會在俄羅斯合法化，因為它可能對俄羅斯的金融體系造成威脅。Aksakov 還強調，針對那些在區塊鏈平台上所構建的加密工具，俄羅斯「並無實施立法的計畫」，意味著該國政府似乎沒有打算為加密工具的廣泛應用提供積極發展的空間。

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