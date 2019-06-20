〈Fed唱鴿〉美元兌日圓一度貶至6個月低點

美國聯準會 (Fed) 日前公布 6 月利率決議，將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 不變，但政策聲明刪除對利率「保持耐心」的措辭，強化了降息預期；受此消息影響，今 (20) 日美元兌日圓走貶，一度觸及 6 個月低點。

Fed 主席鮑爾表示，讓貨幣政策更加寬鬆的理由，已經增強；雖然美國經濟數據表現良好，但金融市場風險情緒有所惡化。

Fed 將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 區間不變，一如預期，但決策會後聲明刪除了「保持耐心」的措辭；對 2019 全年國內生產毛額 (GDP) 年增率的預測，維持在 2.1%，但通膨率預測值從 3 月的 1.8%，下修至 1.5%。

根據路透社報導，週四美元兌日圓匯率，一度來到 1 美元兌 107.54 日圓，創今年 1 月以來新低。

台北時間週四下午 5 點 08 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.39%，至 96.74；在此同時，美元兌日圓下跌 0.24%，至 1 美元兌 107.84 日圓。

美元兌日圓下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

三菱日聯資產管理基金經理 Kiyoshi Ishigane 指出，市場對美元的信心疲弱。

瑞穗銀行首席市場經濟學家 Daisuke Karakama 認為，儘管聯準會的言論，符合市場預期，但美元的跌幅，仍較預估要大，「現在的問題不是 7 月要不要降息，而是降多少。」