〈Fed唱鴿〉前聯準會理事：川普換掉鮑爾 只會重傷市場

美中貿易局勢僵持不下，市場越發擔憂之際，白宮昨日 (19 日) 更傳出，美國總統川普考慮將 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 降級為理事，針對此事，前 Fed 理事 Robert Heller 表示，川普這麼做只會讓市場情緒更糟。

在週四 (20 日) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後，聯準會決議維持利率不變，但鮑爾示意 Fed 七月降息的可能大增，由於 FOMC 成員意識到，美國經濟最近出現放緩跡象。

曾於 1986 至 1989 年擔任 Fed 理事的 Robert Heller 表示，川普若決議將鮑爾換下，將面臨損害市場投資人情緒的風險。

近期市場情緒已經因為搖擺不定的美中貿易戰，景氣低迷，全球經濟放緩。

據《CNBC》週四 (20 日) 報導，Heller 在訪談中提到，「解雇聯準會主席將導致股市動盪不堪，你絕對不希望這種情形發生，因為這只會引發市場投資人更不穩定的情緒」。

針對川普要汰換掉鮑爾一事，鮑爾同時表示，法律明文規定聯準會主席有四年任期，法律會站在我們這邊。

面對政策轉鴿派的 Fed，Natixis 公司分析師 David Lafferty 認為有 95% 的可能 Fed 會在 7 月降息。

相較之下，聯準會亞特蘭大分行 (Federal Reserve Bank of Atlanta) 總裁 Dennis Lockhart 則不認同，表示下個月降息「未成定局」，加上七月能公布的數據指數不多，他不認為 Fed 會因此更動已經維持數月的利率。

儘管如此，他認為 Fed 將密切關注美中貿易發展，因為這將直接影響到美國企業和美國通膨率。