川普貿易戰傷人傷己 他究竟圖的是什麼？

中美貿易戰開打至今，2019 年 5 月之前加征的關稅對中國經濟增長的負面影響已經明確顯現。就已經加征關稅的 2,500 億美元商品而言 (其中 500 億美元商品加征 25% 關稅、2,000 億商品加征 10%)，今年前 4 個月出口同比大幅下滑 25% 左右。目前，5 月 10 日起，出口關稅進一步大幅上調，無疑地，還會進一步削弱出口動能。

圖一：美國自中國的進口增速，呈現斷崖式下滑

5 月 10 日起，美國對中國 2,000 億美元出口商品的關稅從 10% 上調至 25%，同時維持對首批中國 500 億美元出口商品加征 25% 的關稅不變，並且，美國總統和貿易代表均表示正在起草對中國餘下 3,000 多億美元出口商品加征 25% 關稅的提案。

根據中金公司的研究資料，僅限於出口管道的局部靜態測算顯示，對 2,000 億美元商品再上調 15 個百分點關稅將拖累中國名義 GDP 增速多降 0.2-0.3 個百分點。在更為 “悲觀” 的情形下，如果對全部中國出口美國商品加征 25% 關稅，中國經濟可能面臨 0.7-0.9 個百分點的進一步下降壓力。鑒於外需變化通常會帶來投資、就業、消費需求等的 “聯動”，內需也會受到影響。值得注意的是，加征關稅對經濟增長的總體影響往往大於僅限於出口管道影響做出的靜態估算，也就是，中國經濟增速將因此下滑超過 1%。

貿易戰，中國已然受害，川普的目標是美國國家利益最大化？

自 2018 年始，川普開啟全球貿易摩擦的議題之後，對象包括中國、歐洲、日本、加拿大、墨西哥、印度等等，如果仔細觀察其言行、措施、演進、加稅、談判等等的整個過程中，可以發現邏輯似乎存在著不一致性，說白話，就是在採取種種措施之後，達到的、或著是預期達到的結果或效果，似乎存在著矛盾，表面上看，川普的目標應該是美國國家利益最大化，但細究之後，會發現川普的終極目標似乎並不像表面看來的那樣單純。

回歸到國際貿易談判的學理、或著過去歷史上的實例，關於貿易談判，兩國或多國對立的兩方，都會在一段實際的溝通、協調、折衝、讓步之後，達成一個雙方各界都可以接受的協議，基本算的上是走在追求 “雙贏 “的結果，不管誰得利、誰讓步。不過，這一次，川普立場之堅定、態度之強硬、行為之高調，並且有邏輯不一致的情形出現，再再顯示內情並不單純，個中蹊蹺值得玩味！

美國國內媒體對於貿易戰是這麼解讀的：貿易戰同時使美國付出了代價，資料顯示，關稅的實際負擔主要落在了美國消費者身上，也就是，消費者為進口商品支付的價格上升了，並且，生產材料和中間產品價格增加，則提高了美國製造商的成本，降低了他們的競爭力；與此同時，中國的報復傷害了美國農民，因此，隨著損失的增加，美國也是受害者。

另外，來自權威的西方經濟研究機構 - 牛津經濟研究院的資料顯示，川普關稅影響更多的是美國民眾：“中國製造業降低了美國消費品價格，抑制通貨膨脹，讓美國消費者的錢包更充裕，與中國的貿易可令美國每個家庭一年節省 850 美元。” 考慮到對全球經濟，包括美國盟友們的負面影響，彭博社等機構估計，如果中美打一整年的貿易戰，全球經濟的損失將高達 6000 億美元。

川普提農業補貼，無疑自打臉

川普政府最近宣佈向美國農民提供 160 億美元援助的計畫，以補償他們因美中關稅戰升級所遭受的損失。換言之，川普其實也認同，關稅和其他針對中國的打擊是會造成美國的經濟損失，同時，這筆美國農民的救濟金等同是由其他美國納稅人買單。

封殺華為是否為扶植美國科技產業？

《金融時報》指出，美國對華為實施制裁的直接目標不是簡單地或主要地停止晶片和軟體的供應，而是要摧毀華為產品在西方的消費市場，因為西方消費者希望保證能夠獲得谷歌產品的後續服務：“谷歌 (Google) 日前已決定停止將其安卓 (Android) 作業系統出售給華為用於新手機，這在中國掀不起大浪，華為應該能夠說服國內買家切換到其在開發的作業系統。” 但在國際市場上，消費者更傾向于安卓系統。

另一方面，據歐洲電信遊說團體估計，如果全面禁止使用華為 5G 設備，則歐洲的 5G 全面覆蓋，將會增加 620 億美元的成本、同時將延後 18 個月才能實現。

表面上看，美國封殺華為是為扶植美國科技產業，但從另一件事來看，就會發現內情也沒那麼單純，六月初，川普政府推動美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和司法部準備對谷歌、Facebook、亞馬遜和蘋果進行反壟斷調查。似乎川普心裡對扶植美國科技業也沒多大興趣，所以封殺華為只是為了阻止華為的全球擴張，但不是為了扶植美國科技產業。

美墨貿易戰虛晃一招

另外在美墨貿易戰的部分，在墨西哥針對非法移民部分做出具體改善措施承諾後，川普在最後一刻，決定暫緩提高關稅，表面上看似川普政府再一次獲得勝利，不過，事實上，只不過是虛晃一招，因為在對墨西哥提高關稅的這件事情上，除了民主黨反對之外，連自己所屬的共和黨也強烈反對，因為，墨西哥及邊境兩州是美國品牌汽車業及其供應鏈，最主要的製造基地，增加關稅將導致比鄰的亞利桑那州及德州的製造業大受打擊，估計可以造成 40 萬美國勞工失業，美墨貿易戰就只是虛晃一招。

這個時候，問題來了，說好的美國國家利益最大化呢？

任何對美國形勢的分析，都不能忽視川普面臨的最重要的日子：2020 年 11 月 3 日 (下一屆美國總統大選日)。確保連任是他的至高目標，並因此決定川普政府的政策。目前的最新民調顯示，川普以大約 10% 的差距，落後于民主黨熱門候選人、也是前任副總統拜登，沒有錯，是落後！

川普的終極目標昭然若揭，全為選戰

由於觀察到川普的反反覆覆、朝秦暮楚，政策邏輯缺乏一致性，顯示川普的目標已昭然若揭，跟美國利益沒有絕對關係，基本就是全為選戰。所有的證據都表明，川普對美國長期利益的興趣比大多數總統都要小。對他來說，那些明確危及他 2020 年連任的，才是唯一不可接受的。

中美貿易戰，川普並不在意是否達成 “雙贏”，川普心裡的想法可能是：如果對美國的傷害是適度的，而中國付出的代價是嚴重和持久的，則前一種損失可以接受。基於這種邏輯，競選連任而非美國利益最大化，才是川普的真正目標。

為了推行保守主義政策，川普還是決定寧願讓美國民眾和企業遭受痛苦。但這項政策要求 “對美國的傷害是適度的”。問題在於，加征關稅越多，尤其是如果中國採取報復行動，那麼不僅對美國金融市場，對美國消費者 (即美國選民) 的傷害就越大。

至於川普政府推動美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和司法部準備對谷歌、Facebook、亞馬遜和蘋果進行反壟斷調查，這個事主要目的在打擊民主黨加州鐵票倉和背後金主，從而希望斷他們一臂。

宏觀經濟及金融市場展望

全球經濟出現下行風險，包括 IMF 等機構已提出警示。

今年底前，美國預計降息一碼，對沖經濟下行風險。

全球經濟下行，企業盈利增速勢必減緩，不利股市表現。

貿易戰造成全球製造業的生產及物流體系進行大規模的再調整 (re-structure)。

中美貿易戰仍然很可能再升級，不利於中國資產，應趨向高評級債券及高股息股票。

人民幣仍然存在貶值壓力。

債市關注高評級債券，動盪環境下，高收益債券違約率可能提升。

股市多元化配置，以避免風險，關注防禦性、高股息和獨立行情個股。

全球經濟出現下行風險，商品原物料市場需求面臨挑戰。