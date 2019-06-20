中國非銀金融業缺活水 主管機關出手解危

包商銀行被中國政府接管已近一個月，不過市場信心尚未完全恢復，中國金融主管機關仍在全力消除金融業間的不信任感。為進一步解決近期中國金融市場出現的流動性結構性緊俏的問題，陸媒昨 (19) 報導指出，在中國主管機關協調下，大型銀行將透過龍頭券商向中小非銀機構提供流動性。

近一個月中國銀行間市場流動性出現明顯差異，同時銀行與非銀行之間融資情況也呈現明顯分化。銀行間市場低評等信用債質押融資受阻，使得中小銀行透過同業間融資難度增加。不過這個現象在中國人行對中小銀行持續挹注流動性下，情況已有所好轉。

但非銀行業的中小金融機構由於沒有強力的擔保，市場在包商銀行事件下，對於放款更為謹慎，導致這些中小金融機構出現流動性的問題。

不過相關主管機關已採取因應措施，包括召集中國最大的 9 家券商和基金公司，鼓勵其向中小券商提供流動性支持。

此外也召集銀行和部分大型券商，鼓勵大型銀行擴大向龍頭券商釋出流動性，而這些龍頭券商再向中小型券商放款，以解決中小型券商流動性的問題。

業內指出這波針對非銀機構的政策效果不會太快顯現，因為這不像中國人行直接釋出流動性到中小銀行體系內，而是一層一層傳遞下去，所以會有時間上的落差。

而從數據上來看，非銀行金融業資金利率依然很高，R001、R007、R014、R021 仍急速攀升，顯示非銀行金融機構處境較為艱困，不過之後有機會慢慢改善。

圖: 中金公司

華泰證券認為，包商事件引發短期同業信任危機，導致流動性緊縮。解決方案無非是整體市場流動性要充裕、資金流動的管道要順暢、市場信心要再重建。

