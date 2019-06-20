〈Fed唱鴿〉日本央行利率決策、估維持利率不變

日本央行在週四 (20 日) 上午召開利率會議，市場預期日本央行將維持利率不變。

由於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)，在美東時間週三 (19 日) 的會議後公布聯準會最新利率決策，一如市場預期維持不變，以 9 比 1 投票將基準利率維持在 2.25% 至 2.5% 的目標範圍內。預估日本央行在長短利率的操作上，短期利率將維持在負 0.1%，而長期利率則仍會誘導至 0% 水準。

〈Fed 唱鴿〉日本央行利率決策、預估維持先前決定。(圖片：AFP)

在這回日本央行金融政策放緩的維持上，將會由 9 名政策委員以多數決來作出決定。而除了長短期利率的操作問題外，在 ETF 等資產的購入方面也將會持續下去。

而日本央行的黑田東彥總裁，則是預定在日本時間 20 日下午 3 點半召開的記者會上，正式向外界發表會議結果。

因日本國內個人消費及企業的設備投資等，在內需方面相當穩定，日本政府及央行在全球經濟的看法上，仍維持先前意見，認為在 2019 下半年至 2020 年前半，將會緩慢回溫；而在日本國內方面，也將逐漸的接近 2% 的通膨目標。

然而另一方面，美中貿易摩擦持續惡化，中東情勢也愈趨緊張，放眼未來的全球經濟展望仍充滿許多變數。而日本央行也會就這些問題，對於日本國內景氣及物價的先行影響，在金融政策決定會議上作出議論。

而在上回於 2019 年 4 月所召開的同會議上，日本央行在利率決策維持不變，並在政策的前瞻指引作出修正。也明確的表明目前超低水平的利率，至少將會維持到 2020 年春天前後。