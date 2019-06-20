巴黎航空展、三菱在事隔3年後再度取得客機訂單

在目前於法國舉辦中的第 53 屆巴黎航空展上，日本三菱重工業 (7011-JP) 旗下的三菱航空機於 19 日表示，該公司已與美國某家航空公司，簽下 15 架窄體區域航線噴射客機「Mitsubishi SpaceJet M100」的銷售合約備忘錄，計畫在 5 年後的 2024 年開始交機。

(圖片：Investing.com)

這是在事隔三年後，三菱再度於 SpaceJet 的購機合約上有所進展。但也由於該款機型目前正在研發當中，所以三菱與客戶所簽訂的備忘錄，並非正式的交機合約。

三菱的 SpaceJet (Mitsubishi SpaceJet)，其原本的名稱為「Mitsubishi Regional Jet，MRJ」。最早預計在 2013 年開始交機，然而截至目前已陸續延後五次。引擎採用美國惠普 (Pratt & Whitney) 的「PW1200G」，高效率、低噪音是其主要賣點。

最早開發的標準型「SpaceJet M90」(原名 MRJ90)，是一款標準座位席數 88 席的單走道窄體噴射客機，目前正在美國進行航空器型別檢定證 (Type Certificate，TC) 的取得作業。該款客機在日本國內外已累積了 400 多架的訂單，如果一切順利的話，首架的 SpaceJet 最快會在 2020 年中旬交機。

而三菱於 2019 年 6 月 7 日在日本名古屋的記者會上宣布，為了美國市場的需求，將投入載客量較小的 70 人座等級「SpaceJet M100」的研發。未來將分為三種等級，座位席數也將從 65 ~ 76 席不等。在單一等級的設定上，其座位最多可達 88 席。

日前也傳出三菱重工業，正與加拿大的飛機鐵路等交通設備巨擘龐巴迪 (Bombardier) 進行接觸，計畫買下龐巴迪旗下的小型噴射客機「CRJ」業務。根據外媒說法，三菱方面將藉由取得龐巴迪的飛機維修等服務部門，來獲取 CRJ 的客戶群，並將藉此強化子公司三菱航空機所開發中之 SpaceJet 的業務基礎。而三菱在接受媒體詢問時，則表示在現階段尚無已決定事實，間接證實了雙方正進行接觸的傳言。