美股盤後 — Fed 鴿聲嘹亮！刪除「耐心」一詞暗示降息 四大指數收漲

週三 (19 日) 聯準會聲明刪除對利率保持「耐心」措詞，推助未來降息預期升溫，醫療保健、公用事業板塊推動標普指數走高，四大指數收漲。

週三 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 38.46 點，或 0.15%，收 26504.00 點。

那斯達克指數上漲 33.44 點，或 0.42%，收 7987.32 點。

標普 500 指數上漲 8.71 點，或 0.30%，收 2926.46 點。

費城半導體指數上漲 1.14 點，或 0.08%，收 1407.30 點。

標普板塊示意圖，醫療保健、公用事業板塊推動標普指數走高。(圖片：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.39%；臉書 (FB-US) 下跌 0.53%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.066%

半導體類股亦同，Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.16%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.23%；AMD (AMD-US) 上揚 0.16%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.20%；美光 (MU-US) 下跌 1.02%；Intel (INTC-US) 下跌 0.63%；。

債券殖利率走低，金融股隨之走跌。花旗 (C-US) 下跌 0.49%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.43%；高盛 (GS-US) 上揚 0.34%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.05%。

台股 ADR 全面開漲。友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.35%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 4.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.83%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.91%。

華爾街分析

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後，公布聯準會最新利率決策，一如預期維持利率政策不變，儘管預期今年不升息也不降息，但最新聲明中已將「保持耐心」措辭刪除，令市場對未來降息的預期升溫。

鮑爾透露，即便是那些贊成利率維持不變的成員也同意，自 5 月份利率會議以來，「更寬鬆利率的條件已增強」。

目前，債券交易員幾乎肯定聯準會將在下個月盡快放鬆貨幣政策，根據 CME 集團的 FedWatch 工具顯示，市場預測 7 月 9 月和 12 月還會降息。

AmeriVet 證券公司美國房產主管 Gregory Faranello 表示：「這與我們的基本預測相符。Fed 為降息打開了大門。聯準會保持了一定程度的獨立性。

Gregory Faranello 表示：「短期來看，這將取決於數據。如果數據需要降息，主席就會說 Fed 準備調整政策。」

PIMCO 美國經濟學家 Tiffany Wilding：「這比許多人預期的更為溫和。當經濟已經處於脆弱狀態時，若不確定性和潛在的貿易政策衝擊加劇，從風險管理的角度來看，如果需要的話，聯準會確實應該走向降息預期。」