全球資金寬鬆無衰退疑慮 投信點名股優於債

今 (2019) 年來全球金融市場雖飽受美中貿易戰影響，不過資金環境仍相對寬鬆，今 (19) 日全球投資人最關注焦點莫過於川習會將於下周 G20 登場，牽動下半年投資方向，群益投信投資長李宏正今日表示，全球資金環境寬鬆，暫時沒有衰退疑慮，因此下半年仍看好股優於債，預估未來 12 個月全球主要股市報酬率仍有 5 至 10% 的報酬。

對於股優於債資產配置策略，李宏正表示，股票部分看好成熟市場優於新興市場，美國仍為首選，陸股則可逢低布局；債市方面，高收益債利差仍較投資級公司債合理，且美國企業獲利仍佳，預期高收益債表現優於投資級債券。

李宏正表示，從經濟數據來看，全球經濟成長雖然持續減緩，但下半年基期效果，使全球經濟年增率仍維持 3% 的水準，陷入衰退的機率仍然偏低，根據歷史經驗，股市回檔若未伴隨衰退則只是修正，而非空頭的開始。

此外，通縮壓力可能升高，加上各國關注貿易戰衝擊，央行普遍轉趨降息傾向，貨幣政策意向轉為寬鬆，下半年降息機會大。根據目前市場條件來看，預估未來 12 個月股市報酬率仍有 5 至 10% 的報酬。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美國經濟與股市將走向「低成長 + 低利率 + 高波動」的局勢。從技術面來看，由於美股 sell in May (五月賣股) 效應，使得技術面本轉弱，然遇年線反彈，現在季線附近整理。基本面部分，美股第 1 季財報不差，第 2~3 季打底，預期第 4 季有回升機會。美股操作建議挑具防禦特性的高股息股票，像是醫藥、必須消費、公用事業等產業。

而中國股市長線投資價值也浮現，群益華夏盛世基金經理人蘇士勛表示，美中貿易戰是一場以時間換取空間的持久戰，中國在政治上營造一致對外的民族情感，同時以拖待變期待國內環境能有質變。現階段政策上採取貨幣偏鬆、財政力度加大，並以減稅降費的期望刺激消費，對沖民間投資疲弱，讓創新企業與自主科技產業可望受到更多補貼：此外也將加大基建投入力道。

展望中國股市後市，蘇士勛表示，雖然中國各項經濟數據表現疲弱，不過中國長債利率預期持續下行，低利率環境有機會推升風險資產評價，反倒是凸顯了中國股市的長期投資價值，下半年總經持穩與企業獲利反轉將為市場帶來有力的底部支撐。

債券市場部分，目前已充分預期聯準會降息次數，美國公債利率繼續下探空間有限；信用債方面，高收益債利差仍較投資級公司債合理，且美國企業獲利仍佳，預期高收益債表現優於投資級債券。此外，美元強勢短期仍無逆轉傾向，新興市場貨幣部位偏高，回落風險大，要特別注意，新興市場債維持中性。

