【豐銀投顧】堅持做多 終有好運

◆盤勢分析

5 月 20 日左右，筆者的「神奇動能」就顯示空方力道已經開始減輕，指數低點八、九不離十，且建議投資人在 10300 之下就可以開始佈局，這中間指數歷經上下震盪，許多人也開始懷疑盤勢，但筆者始終為指數仍會上升。唯一看錯的，就是筆者昨天還認為這個盤是會緩步走升，沒想到今天卻是以「急行軍」的方式大漲。的確讓人始料未及！不過金融操作就是這樣，運氣好的，就吃到這一大段「突發性的利多」，運氣再怎麼不好，也不會賠到錢，差別只是賺多賺少而已。因此，看對方向，比鑽研點位還要重要的多！

目前的行情雖然大漲，但後續的風險仍然存在。特別是在月底，筆者認為川習會不太有機會達成什麼有進度的協議，就算達成了部份的協議，也只是短多行情。為何筆者這麼解讀？理由在於目前指數上漲有二個利多，一段是聯準會可能降息的利多。另一段則是今天的大漲在於川習之間通過電話，市場馬上就直接聯想到 G20 川習將會見面且會有好的結果。但重就在這裏，川習會就會終結中美貿易大戰嗎？這是二個大國之間面臨分道揚鑣的路線之爭，可不是小孩子之間的吵吵鬧鬧。美國將中國由戰略夥伴轉變為戰略對手的時，這個轉向是動輒以五年、十年甚至二十年以上的時間來計算的，川習會真能馬上扭轉？況且就算川習會真有好的結果，那麼聯準會呢？如果川習會都能和解的話，那聯準對還需要降息嗎？簡言之，這是一個魚與熊掌不可兼得的問題，有一就不能有二。因此，月底時，就會知道哪一個不會實現了，不是嗎？

短線怎麼看？筆者認為除非明天大跌 100 點，否則還是一樣維持向上走高的格局，高點大概落在 10900-11000 點之間，個股方面則可注意漢唐、致伸、雙鴻… 等個股，建議看多就等拉回做多，不要放空，這樣的操作才是最安全可靠的，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師