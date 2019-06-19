裕國通過每股配息1元 董座擘劃三事業齊揚 力拚營運雙成長

裕國 (8905) 今(19)日召開股東會，會中通過每股配發現金股利 1 元。董事長楊連發表示，近期獨家獲加拿大頂級肉品代理，本季起推出兩宗新建案，有望挹注全年營收及獲利達成長目標。裕國早期以肉品買賣及冷凍冷藏為主要業務，後期擴增營建事業。睽違三年未推出建案，今年第二季於台中龍井區推出「裕國豐盛」大樓建案，第三季再推「裕國井上邨」透天厝建案。

楊連發表示，「裕國豐盛」投資金額逾 9 億元，總戶數為 135 戶，以套房規劃 1 房、2 房及 3 房等不同屋件需求，目前銷售已超過四成，工期大概 2 年；即將推出的「裕國井上邨」投資金額約 5 億元，規劃興建 44 戶別墅，估計 1 年完工。

肉品事業方面，楊連發指出，為強化肉類產品多樣性，除既有冷凍牛肉外，持續開發冷凍豬肉、羊肉及薯製品，並藉由高單價的頂級肉品來擴大營收，5 月已取得加拿大洛磯山脈冷藏頂級牛肉「楓紅金鑽 (Northern Gold)」品牌的獨家代理權。據了解，6 月正式鋪貨各大連鎖超市、高級飯店及餐廳等通路。

倉儲物流部分，第二季已啟動台中一期冷凍庫房改建計畫，預計於今年底加入營運，仁武二期冷凍庫房已於第一季完成試車，本季已正式營運。裕國透露，為強化物流事業版圖，增加貨櫃託運業務，完整串連託運與倉儲業務，5 月已成功吸引全球最大飲料公司加入新客戶行列。