漢翔參展第53屆巴黎航展 將與SACS等3家國外供應商簽約

為持續推動國內航太產業發展，漢翔 (2634) 董事長胡開宏及總經理馬萬鈞首度率領專業團隊，參加第 53 屆法國巴黎航展。漢翔自跨入民用飛機產業起，就積極參與英、法兩大世界級航展，今夏循例前進巴黎，由航太公會理事長胡開宏，率國內航太廠家及中科院，以臺灣館名義共同參展，同時安排與 50 餘家客戶 (Airbus、MITAC、GE、Lockheed Martin 及 P&W 等) 洽談商務機及軍機新業務，成果可期。同時將與三家國外供應商 Gurit、SACS、Hutchinson(JPR)簽約，擴大雙方合作範圍。漢翔指出，本次展出 MITAC MRJ 單走道區間客機機翼控制面複材件、S92 直昇機機頭雷達罩複材組合件、發動機前中後段機製加工能量等產品，未來將持續擴大在 Airbus、Boeing、Bombardier、MITAC、GE Aviation 及 Rolls-Royce 等重要客戶的業務，希望再挹注業務動能。



除漢翔專精的結構件外，今年首次於巴黎航展中展示自行研發的航空座椅為另一亮點。該座椅除需達到嚴格安全規範及認證需求之外，更以先進的設計概念實現輕量化、舒適等目標，搭配複材椅背，以多項優質選配，滿足全球客戶的需求，協同國內相關業者，朝實現以自創品牌進軍國際民用航空的夢想邁進。



漢翔表示，為與台灣航太業積極在世界的航太市場扮演更具競爭力的角色，於 2016 年 6 月成立臺灣航太 A-Team 4.0 聯盟，結合原物料、機械設備、生產製造、物流及銀行業者與學研單位共計 294 家成員，以精實體質、創新技術及提升競爭力為目標，期望透過異業結盟籌組台灣航太產業團隊打世界杯進入國際市場爭取訂單。未來將持續擴大在 Airbus、Boeing、Bombardier、MITAC、GE Aviation 及 Rolls-Royce 等重要客戶的業務。



從巴黎航展中，也觀察到法國、美國、日本、英國、加拿大、墨西哥等國家群聚效應的供應鏈體系。展望台灣航空產業的前景及未來，期盼借鏡航太先進國家的成功案例，透過政府自研自製的航太政策 (新式高級教練機、下一代戰機等) 及台灣航太 A-Team 4.0 聯盟持續擴大航太群聚效應，培養建構台灣航太工程技術人才，以利推動航太產業升級，使台灣成為世界級的航太產業供應鏈聚落。