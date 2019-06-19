美國發布影片、照片指控伊朗襲擊油輪 梅克爾：證據強而有力

根據《彭博社》報導，美國軍方接連提出影片、照片，指控上週發生於阿曼灣的油輪襲擊事件，是伊朗所為；對此，德國總理梅克爾表示，美方提出了「強而有力」的證據。

油輪襲擊事件發生後，美、伊緊張關係快速升溫；德黑蘭當局週一表示，濃縮鈾庫存將在 10 天內，超出核協議規定上限；同日，五角大廈宣布，將加派 1000 名美軍及更多軍事資源，前往中東地區。

遇襲油輪分別為挪威 Frontline 公司的 Front Altair，以及日本國華產業 (Kokuka Sangyo Ltd) 營運的 Kokuka Courageous；前者由中油承租，原定運送石油腦至台灣；後者原定運送甲醇至新加坡。

美軍上週公佈一段影片，稱伊朗的伊斯蘭革命衛隊，在油輪襲擊事件發生後，從 Kokuka Courageous 船體上，移除未爆水雷；五角大廈日前再度公布新證據，出示數張照片，重申油輪襲擊事件是伊朗所為。

美國軍方宣稱，伊朗的伊斯蘭革命衛隊，移除了 Kokuka Courageous 船體上的未爆水雷。(圖片：AFP)

梅克爾說，美國提出的證據強而有力，但若伊朗不遵守核協議規範，後果將不堪設想，「我們必須盡一切努力，以和平的方式，化解和伊朗之間的衝突。」

五角大廈日前公布新照片。(圖片：AFP)

伊朗外交部長 Javad Zarif 否認美方指控，並稱襲擊事件的幕後主使者，極可能是「伊朗的敵人」。

五角大廈公布新照片。(圖片：AFP)

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。

台北時間週三下午 3 點 28 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.10%，至每桶 62.20 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.09%，至每桶 54.16 美元。