市場太樂觀！Cramer：川習去年G20前也通電話 談判還不是破裂了

週二中美貿易緊張局勢有所進展，再加上投資者預期 Fed 於台北時間週四 (20 日) 凌晨 2 時宣布降息，激勵美股大漲。

但 CNBC 財經節目名主持人 Jim Cramer 質疑，下週起在日本召開的 G20 峰會，川習見面後是否真能達成中美貿易協議。

「因為我們之前就看過這齣戲了，去年 G20 在布宜諾斯艾利斯的峰會召開前，習近平和川普也通過電話，當時他試圖阻止首輪關稅升至 25%，但後來談判破裂，關稅就上升了。我想，這回會看到歷史重演。」

Cramer 表示，市場太樂觀以為中國一定會同意川普列出來的清單，川普要中國處理網路竊盜問題、停止強制技術移轉、遏制

芬太尼 (Fentanyl) 止痛藥的散布、終止操縱匯率...... 這長串清單對習近平所屬的中國共產黨來說太超過了。

「如果這回 G20 沒有發生一些正面結果，我確信股市會受重創，而我認為... 現在最有可能的就是，峰會什麼結果也沒有。」

Cramer 表示，如果華爾街對結果大感失望，那麼半導體、工業和運輸產業，以及蘋果 (AAPL-US) 都將有受重創的風險。

如果中美領導人無法在 G20 達成協議，他點名，一些大漲的晶片廠如博通 (AVGO-US)、美光 (MU-US)、Xilinx (XLNX-US)、 Lam Research (LRCX-US)、思佳讯 (SWKS-US) 、科沃 (QRVO-US) 和 Western Digital (WDC-US) 等這些股票將會大跌。

在現行美國已對價值 2000 億美元中國貨品徵收關稅後，川普又威脅要對剩餘 3000 億美元中國貨幣加徵 25% 關稅，投資者預期，蘋果恐怕在劫難逃。

Cramer 認為，週二大漲的工業股又再度變得脆弱，但 Caterpillar (CAT-US) 和波音 (BA-US) 股價已經受夠了懲罰。

「Caterpillar 已經變得更導向服務，脫離大多數人理解的樣子，波音的未來全繫在 737 Max 上，我認為這兩家股票前頭都有真正的催化劑，所以如果持有這兩家股票，我也不會嚇得冒冷汗。」

Cramer 又繼續點名，倘若中美協議不成，Emerson Electric (EMR-US) 和 3M (MMM-US) 「恐怕會不達他們的數字」，而在貿易紛爭解套前，United Technologies (URX-US) 可能會承受壓力。

運輸產業也一直因貿易戰而受挫，但 FedEx (FDX-US) 和鐵路股正試圖捲土重來。

「我知道像今天這樣大漲的日子，沒人想聽到一點負面的消息，但我意思是這實在極度樂觀，我覺得我得提出現實一點的看法。」