起風了！G20川習會助攻季線 站穩比路過重要

量縮等待風向的台股，昨夜美國總統川普釋出川習熱線敲定 G20 將再會訊息，激勵美股大漲，在美股助攻下，台股今日將可挑戰季線，不過今日也是 6 月台指期結算日，攻季線仍是站穩比路過重要！關鍵點位為 10615、10642 與 10671 點。

台股今日如跳空開高，衝過 10600 關卡後，站穩 10615 點，才算正式收復 10600 整數關卡，而挑戰 10671 點之前，最重要的中途站為 10642 點，闖關季線站穩比路過重要！如挑戰 10671 點未能過關，多頭今日也務必得挺住 10600 點整數關卡，10574 則是 10600 整數關卡的最後防線。

儘管昨日大盤成交量縮至 803 億元，但指數仍收上 5 日均線，短多再度搶回控盤權，配合美股掠陣，守穩盤勢的多頭，今日終於等到起風助攻，務必把握攻擊機會，別上演虎頭蛇尾，否則增量軋空後又回軟，如未能維持強勢，恐又在攻擊過程中增添套牢賣壓。

今日攻季線的主攻部隊，仍將落在電子身上，資金輪動移轉，傳產族群如順勢休息，不宜出現爆量下跌，另外金融股部分，今天也最好能同步擔任敲邊鼓的角色，較有利成功攻過季線。

訊息面部分，進入 6 月下旬後，台北時間 20 日凌晨將有 FOMC 公布利率決策，21 日則有鴻海股東會，21 日尾盤並有富時指數權重調整生效，同時也是美國期指結算的「四巫日」，在下周 G20 川習會正式碰面前，台股仍將面臨許多「重磅級」訊息影響，多頭還是得步步為營！(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)