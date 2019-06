陷中心化疑慮？幣安發行比特幣掛鉤 BTCB 以進一步擴大 Binance DEX 效用價值

加密貨幣交易所幣安 6 月 17 日宣佈將在幣安鏈(Binance Chain)上發行與比特幣掛鉤的代幣 BTCB。

據了解,BTCB 初期將通過幣安主平台 Binance.com 上的 BTCB/BTC 交易對進行交易,而後將轉移到幣安去中心化交易所(Binance DEX)進行交易,相關提案將在短期內發佈。

根據官網公告,BTCB 百分百由幣安所儲備的 9,001 枚比特幣提供擔保,且已順利透過幣安鏈發行 9,001 枚相應的 BTCB。關於這次發行,幣安首席執行長趙長鵬早前也曾在微博上貼文預告。

像 BTCB 這樣的錨定代幣 100%由儲備中的原生幣種支撐。幣安也會公佈儲備地址供用戶查看。對於 BTCB,其儲備地址為 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb。

為了讓用戶能輕鬆將 BTCB 轉換回比特幣,Binance.com 上的 BTCB/BTC 交易對將維持大量買入訂單,並將價差維持在 0.1% 左右。假設該買入訂單已經完成,則將有新的訂單補上,同時也會將相同數量的資產從儲備金地址存入 Binance.com。幣安還提到,買入訂單的金額和儲備金地址上的資金額將始終多於 BTCB 的總供應量,以確保其始終都是百分百由比特幣擔保。

此外,幣安還計劃未來將在幣安鏈發行一系列與各類加密貨幣掛鉤的代幣,且同樣由相應的幣種提供百分百擔保。官方表示,「隨著 Binance DEX 上的代幣選擇越來越多元化,交易量和流動性應該也會因此增加,這將進一步提高 Binance DEX 的實用價值。」

由於加密資產可基於不同的區塊鏈來構解,而提供加密貨幣錨定代幣的主要好處就是讓 Binance DEX 的交易者在幣安鏈上交易各類加密資產。隨著錨定代幣種類的增加,交易量和流動性應該有望相對提升,這將進一步擴大 Binance DEX 的效用價值。

對於幣安發行 BTCB,市場上有意見表示「這種方法比原子交換更加中心化」,但幣安認為它為大多數交易者提供了更高程度的易用性。

據趙長鵬在尋求 Binance DEX 上架 BTCB 的公開計劃書中提及,他期望 BTCB 可實現為 Binance DEX 用戶提供另一個選擇,讓投資者在 Binance DEX 上進行各種加密貨幣與 BTC 的交易,「而借助 Binance DEX 上的 BTCB,交易者和用戶更容易發現資產價格。這將進一步增加不同加密資產之間的互操作性,並進一步擴大 Binance DEX 的效用值。」

此外,趙長鵬還表示,BTCB 對於 Binance 來說,「它不是一個以利潤為導向的項目,而是為了幫助 Binance Chain 社區」。

投資者或交易者對於這一消息反應兩極,但普遍存在疑問,推特用戶留言查問的內容包括,「Are we moving forward to centralise stablecoins pegged to BNB?(我們是否在朝與 BNB 掛鉤的中心化穩定幣發展?)」、「What’s the point of using a DEX if you have to use a centralized coin?(如果必須使用中心化的代幣,那使用去中心化交易所的意義在哪?)」。

MICA research 分析師認為,BTCB 是使用者將 BTC 交給幣安作為抵押,換取 BTCB 在 DEX 上交易,但 BTCB 不像是 DAI 背後有 ETH 智能合約強制抵押並鎖倉,所以幣安無法保證原先的 BTC 不會被動用,光看地址也難以猜測 BTCB 真實的發行量。

「抵押的 BTC 可能會被幣安挪用進行額外投資,形成類似 USDT 印鈔的通膨功能,舉例來說,這次 9,001 BTC 被抵押就代表憑空多出 9,001 枚空氣 BTCB。接著幣安可以動用抵押的 BTC ,將 BTC 挪用控制 BNB 價格,或是用於未來的幣安 Margin Trade 當中,另外空氣的 BTCB 也可以炒作幣安 DEX 上的代幣價格,基本上這次幣安發行 BTCB 背後目的是要吸取更多資金作為幣安生態系的基本面支撐,以形成價格面的通貨膨脹,提高幣安交易所在市場的控制能力。」

