要求暫停 Libra 計畫！美眾院金融委員會主席：需召開聽證會以評估項目

美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 已要求 Facebook 暫停開發其 Libra 加密貨幣網絡，直到國會舉行聽證會。在此之前，共和黨眾議員 Patrick McHenry 致函給 Maxine Waters 關切 Facebook 發幣之事。

Maxine Waters 發表聲明說:「有鑑於該公司（Facebook）過往的爭議，我現在要求 Facebook 同意暫停任何關於開發加密貨幣的行動，直到國會和監管機構有機會檢視這些問題並採取行動。」

共和黨眾議員 McHenry 在寫給 Waters 的信中表示:「關於（Libra）這項目的範圍和規模，以及它將如何遵從全球金融監管框架，我們知道這當中仍存在許多有待解決的問題。」

「身為政策制定者，了解 Libra 項目是職責所在。我們必須跨越謠言與推測，並且舉行一個公聽會來評估這個項目及其對全球金融體系可能造成前所未有的影響。」

眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 表示:「隨著宣布加密貨幣計畫，Facebook 正不受限制的擴張，並將其勢力拓展至使用者的生活中。」她補充說，談到加密貨幣時，目前並無明確的監管框架來為投資人、消費者與經濟提供強力的保護。」

Facebook 發言人則透過聲明回應:「隨著進程發展，我們期盼回應議員們的問題。」

議員紛紛表達對 Libra 項目的擔憂

稍早前，美國參議院銀行委員會成員 Sherrod Brown 在推特上推文說，Facebook 過去曾利用過用戶的個資，而且不應該被允許「在沒有監督的情況下從瑞士銀行帳戶運作具風險的新加密貨幣」。（Libra 由瑞士基金會管理）

參議院銀行委員會上個月曾致函 Facebook，內容主要詢問對方：「該貨幣將如何運作」、「將提供為消費者提供何種保護措施」以及「如何保護用戶個資」。

歐洲政壇也表示關切

就在 Facebook 發表有關 Libra 項目白皮書的同一天，法國官員們也迅速呼籲檢視這項計畫，擔心這項計畫欠缺足夠的監管。

《彭博社》引述法國財政部長 Bruno Le Maire 報導， Le Maire 表示無法接受 Libra「變成一種主權貨幣」。他說:「它不能、也不應該發生」。據報導，Le Maire 籲請七大工業國（G7）銀行官員在下月討論有關 Facebook 的發幣計畫。

另外，歐洲議會一名德國籍議員也表達類似的擔憂，他認為這項計畫將可能使 Facebook 成為「影子銀行」，而企業在推出加密貨幣時，「不應被允許在監管模糊地帶進行運作」。

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