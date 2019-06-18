日前，巴西四大金融監管機構：財政部、中央銀行、證券交易委員會和國家私營保險監管局，發出聯合聲明表示，巴西計劃將針對區塊鏈在內的新興技術「實施監理沙盒機制」，並採用新規來監管金融科技和加密貨幣的發展。

聲明指出，近年來分佈式帳本技術（DLT）、區塊鏈以及人工智能等創新技術的應用越來越廣泛，但相對而言，新的商業模式也正陸續湧現。

儘管當局認同新興技術能為群眾提供質量更高、範圍更廣的產品和服務，但當局認為，新技術也就意味著新挑戰，因為監管機構既需在法律範圍內維持監管靈活性，又得讓法規適應技術變革的腳步。

巴西四大金融監管機構預計，透過實施新的監管制度，將能帶動更具備包容性、更高質量的產品和服務發展，並可促進金融、證券和資本市場的創新。值得注意的是，聲明中並未提及「實施新規和監理沙盒」的具體時程表。

稍早前，巴西央行行長 Roberto Campos 表示，雖然巴西總統 Jair Bolsonaro 過去曾公開反對加密貨幣，且取消當地的加密貨幣項目，但 Campos 目前正致力於構建創新金融體系，且有意引入區塊鏈和數位貨幣。

這篇文章 緊追區塊鏈發展步伐 巴西四大監管機構計劃實施「沙盒」 最早出現於 區塊客。

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