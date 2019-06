〈旺宏股東會〉SLC NAND Flash今年Q4可望出貨 有助後市獲利動能

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (18) 日召開股東會,董事長吳敏求表示,NOR Flash 佈局車用、醫療與工業用等三大領域有成,盼今年此三大領域占整體 NOR Flash 營收能超過 3 成;SLC NAND Flash 正在送樣,第 4 季將正式出貨,新技術也將出貨給最大客戶,對往後營運與獲利,都會有很大的幫助。

旺宏在 NOR Flash 市場持續佈局高密度、高品質市場,吳敏求表示,目前在車用、醫療與工業用等三大領域,進展非常順利,特別是在醫療市場方面,接受度非常高,缺點則是目前市場規模還很小,仍需時間發酵成長,去年底三大領域在 NOR Flash 營收占比已達 26%,盼今年能超過 3 成。

吳敏求指出,目前 NOR Flash 營收比重中,256Mb 以上高密度 NOR Flash 已達約 3 成,且高階產品價格維持良好水準,將避開競爭激烈、血流成河的低密度 NOR Flash 領域,逐步減少消費性電子產品應用比重。

NAND Flash 方面,旺宏計畫將 12 吋晶圓廠製程技術中的 36 奈米,全數提升至 19 奈米,以增加高階產能。吳敏求表示,SLC NAND Flash 目前進展順利,正在送樣中,可望於第 4 季正式出貨,新技術也將出貨給最大客戶,對往後營運與獲利,都會有很大的幫助。

3D NAND 部分,吳敏求說,旺宏面對的是世界級的大競爭者,非常具挑戰性,會小心尋求利基型市場來切入,預期仍要 2 年後才可望推出相關產品。

談及英飛凌 (Infineon) 併購賽普拉斯 (Cypress),外資看好旺宏將因此受惠,在高密度 NOR 領域市占率可望因此提升,且目前旺宏在 NOR Flash 市場主要競爭對手,就是美光與賽普拉斯。

對此,吳敏求則說,靜觀其變,相信英飛凌仍以獲利為出發點,但車用、醫療與工業等領域所有應用都要 design-in(設計導入),並經過認證,一旦更換供應商,要花費相當大的轉單成本,認為短期內不會有轉單效益出現。