〈旺宏股東會〉SLC NAND Flash今年Q4可望出貨 有助後市獲利動能

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長吳敏求表示，NOR Flash 佈局車用、醫療與工業用等三大領域有成，盼今年此三大領域占整體 NOR Flash 營收能超過 3 成；SLC NAND Flash 正在送樣，第 4 季將正式出貨，新技術也將出貨給最大客戶，對往後營運與獲利，都會有很大的幫助。

旺宏在 NOR Flash 市場持續佈局高密度、高品質市場，吳敏求表示，目前在車用、醫療與工業用等三大領域，進展非常順利，特別是在醫療市場方面，接受度非常高，缺點則是目前市場規模還很小，仍需時間發酵成長，去年底三大領域在 NOR Flash 營收占比已達 26%，盼今年能超過 3 成。

吳敏求指出，目前 NOR Flash 營收比重中，256Mb 以上高密度 NOR Flash 已達約 3 成，且高階產品價格維持良好水準，將避開競爭激烈、血流成河的低密度 NOR Flash 領域，逐步減少消費性電子產品應用比重。

NAND Flash 方面，旺宏計畫將 12 吋晶圓廠製程技術中的 36 奈米，全數提升至 19 奈米，以增加高階產能。吳敏求表示，SLC NAND Flash 目前進展順利，正在送樣中，可望於第 4 季正式出貨，新技術也將出貨給最大客戶，對往後營運與獲利，都會有很大的幫助。

3D NAND 部分，吳敏求說，旺宏面對的是世界級的大競爭者，非常具挑戰性，會小心尋求利基型市場來切入，預期仍要 2 年後才可望推出相關產品。

談及英飛凌 (Infineon) 併購賽普拉斯 (Cypress)，外資看好旺宏將因此受惠，在高密度 NOR 領域市占率可望因此提升，且目前旺宏在 NOR Flash 市場主要競爭對手，就是美光與賽普拉斯。

對此，吳敏求則說，靜觀其變，相信英飛凌仍以獲利為出發點，但車用、醫療與工業等領域所有應用都要 design-in(設計導入)，並經過認證，一旦更換供應商，要花費相當大的轉單成本，認為短期內不會有轉單效益出現。