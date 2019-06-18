另一誤導性推文？ 馬斯克：已刪了自己推特帳戶

愛發推特惹禍的，一個是美國總統川普，另一個就當屬特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)。週一 (17 日) 他冷不防地改名為 Daddy DotCom，還推文表示：「剛已刪我的推特帳戶。」然而，幾小時後，該帳戶實際上還處於活躍使用狀態。

(圖片：翻攝馬斯克推特)

馬斯克亂發 Twitter 推文多次引發市場喧然大波，並引發美國證券交易委員會 (SEC) 關切，指控其遭控詐欺，SEC 最終與馬斯克達成和解，並明列出馬斯克推文的具體規則，而馬斯克週一宣布剛已刪除自己的推特帳戶，並未違反與 SEC 的規定。

馬斯克推文風波史

去年 8 月，馬斯克推文表示，正考慮將特斯拉私有化，但最後證實僅是鬧劇一場，但卻造成特斯拉股價經歷大起大落。

美國證券交易委員會 (SEC) 在去年 9 月 27 日指控馬斯克涉嫌詐欺，抨擊馬斯克推文聲稱「資金到位」的下市計畫根本是子虛烏有、意圖誤導投資人。

最終 SEC 與馬斯克達成和解，依照雙方協議，馬斯克與特斯拉同意各自支付 2000 萬美元罰款，馬斯克還丟了特斯拉董座，僅保留執行長職位。

此外，SEC 要求特斯拉有義務監控、審查馬斯克對特斯拉發表的公開聲明，無論是推特、部落格或是任何其他社群媒體上。

未料，達成和解不到幾個月，馬斯克推文風波並未止息，今年 2 月 19 日馬斯克未經特斯拉許可又擅自推文公布，特斯拉 2019 年產能約 50 萬輛汽車，並在短短不到 4 小時內修改數據至 40 萬輛。

馬斯克此舉無疑是藐視 SEC 的和解內容，SEC 在 2 月 25 日再度控告馬斯克違反協議，而馬斯克亂發推文再度重挫股價，該公司市值一夕間蒸發 800 億台幣。

4 月 27 日承辦此案的檢察官公開表示，馬斯克的推文引起市場混亂並傷害特斯拉的投資者。歷經數週斡旋下，馬斯克再度與 SEC 達成和解，舉凡特斯拉的財務、產能、薪資、交車數據等相關推文，馬斯克都需要先經過律師審核。