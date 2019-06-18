美股盤中─主要指數溫和走高 焦點在本週的Fed政策會議

美國股市週一中場溫和上揚，道瓊上漲近 80 點。投資人觀望聯準會 (Fed) 本週將舉行的政策會議。

台北時間 23:52

道瓊工業平均指數上漲 58.87 點或 0.23% 至 26148.48。

Nasdaq 指數上漲 55.40 點或 0.71% 至 7852.06。

S&P 500 指數上漲 6.90 點或 0.24% 至 2893.88。

Fed 定於週二開始舉行為期二天的政策會議。預期降息機率不大，投資人將評估 7 月及今年稍後降息的可能性。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，Fed 可能在 7 月，或 9 月或 12 月採取降息行動。由於經濟成長有減緩跡象，市場因而有降息的預期。理論上，降息可推升經濟成長。

分析師說，會後聲明的措辭若改變，可能指向 Fed 在 7 月底的政策會議後，將採取降息行動。因全球經濟成長不佳，利用貨幣政策，抵銷貿易摩擦升高，不失為明智之舉，尢其在低通貨膨脹環境下。

Fed 定於週三發布會後聲明。在會議聲明發布後，Fed 主席鮑爾將舉行記者會。

美國公布上個月的就業成長與製造業活動均減緩，對經濟的擔憂近來因而增加。根據亞特蘭大 Fed 預測，美國經濟第二季成長率為 2.1%。

貿易緊張持續，也影響了華爾街的經濟展望。中美二國迄今尚未達成貿易協定。今年稍早，中美雙方都預期將能達成貿易協定，取消雙方的關稅。

美國商務部長羅斯週一說，若中美兩國未能達成貿易協定，川普總統將很樂意對自中國進口的商品加徵關稅。

上週，美國股市上揚。擴大本月以來的強勁漲幅。S&P 500 與 Nasdaq 均上漲逾 4%。道瓊上漲 5.1%。