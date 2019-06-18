美股盤後 — 臉書領軍科技股走揚 台股ADR全面下跌

週一 (17 日) 臉書領軍科技股上揚，推動那斯達克指數走高，費半指數下跌 0.64%，台股 ADR 全面下跌，投資者等待聯準會週三發布的貨幣政策走向。

週一 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 22.92 點，或 0.09%，收 26112.53 點。

那斯達克指數上漲 48.37 點，或 0.622%，收 7845.02 點。

標普 500 指數上漲 2.69 點，或 0.09%，收 2889.67 點。

費城半導體指數下降 8.69 點，或 0.64%，收 1347.86 點。

尖牙股 (FAANG) 以臉書領軍上揚。臉書 (FB-US) 上揚 4.24%；Netflix (NFLX-US) 大漲 3.21%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.60%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.88%

臉書 (FB-US) 將與 Visa(V-US) 等多家重量級金融公司簽約，推出新的加密貨幣，此消息帶動臉書週一股價大漲，同時推動比特幣漲逾 9000 點。

蘋果 (AAPL-US) 週一股價上漲，係因投資者評估蘋果 2020 年將推出 3 款 iPhone 的報導，但漲幅不大，因為中美貿易戰期間，分析師對近期內 iPhone 銷量發出警告。

半導體類股漲跌互見，Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.27%；博通 (AVGO-US) 上揚 0.015%；美光 (MU-US) 下跌 0.70%； Intel (INTC-US) 下跌 0.13%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.55%；AMD (AMD-US) 下跌 3.82%。

金融股同步收低。花旗 (C-US) 下跌 1.39%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.72%；高盛 (GS-US) 下跌 0.43%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.39%。

台股 ADR 全面下跌。友達 ADR (AUO-US) 持平；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.28%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.94%。

企業消息

跨國藥廠輝瑞週一 (17 日) 同意以每股 48 美元溢價收購美生物製藥公司 Array BioPharm，該筆交易的總企業價值約爲 114 億美元，Array BioPharm 週一盤前股價聞訊飆漲 60%，開盤後開高走高，漲幅亦近 60%，至每股 46.44 美元。

歐洲媒體大亨 Patrick Drahi 週一宣布透過旗下美國公司「BidFair」以 37 億美元收購蘇富比，將使 30 年上市的拍賣行再次私有化，激勵蘇富比週一股價飆高 58.60%。

華爾街分析

美中貿易緊張局勢持續抑制華爾街的經濟前景，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一 (17 日) 表示，美中一旦未能達成貿易協議，總統川普已經準備針對剩餘 3000 億美元中國進口商品課徵關稅。

近期公布的非農就業數據和製造業數據低於預期，美國 5 月份消費者物價指數 (CPI) 更強化了外界對聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期，週一紐約州製造業指數下跌 26.4 點，月跌幅創 2016 年 10 月以來最低。

週一美股三大指數同步微漲，National Securities Corporation 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「聯準會會議與公告關鍵決策的兩天前，投資者不會指望押注太多賭注。」

Art Hogan 表示：「我們將在週三確認市場對聯準會鴿派預期是否是正確的，所尋求的是對市場現狀的肯定，而任何不能肯定這一點的因素都可能對標普 500 指數產生負面的影響。」