微軟解禁！華為筆電神秘消失一個月後重新上架

華為陷入禁令風暴之下，近期似乎露出一點曙光，華為筆電產品自微軟網路商城「神秘下架」近一個月後，微軟週一 (17 日) 已解禁，華為筆電商品已重返微軟網路商城。

自美國頒布華為禁令後，微軟 5 月中也加入封殺華為的行列，悄悄將華為的 MateBook 13、MateBook d 和 MateBook X PRO 筆電從自家的網路商城下架，甚至在網路商城中無法搜尋到華為的任何硬體設備。

轉眼一個月過去，週一 (17 日) 華為筆電重返微軟網路商城，將 MateBook 13、MateBook d 和 MateBook X PRO 筆電等產品重新上架，恢復線上消費購買，儘管 MateBook X Pro 標示著「缺貨」。

華為筆電重返微軟網路商城。(圖片：翻攝微軟網路商城。)

對於是否跟進 Google 停止 Windows 系統的授權，微軟一直保持沉默，但微軟回應了華為產品重新上架的緣由。

微軟發言人回應：「對近期華為列入出口管制實體名單，我們一直在評估且繼續對諸多商業、技術和監管複雜性做出相對回應，故我們決定恢復在微軟網路商城銷售華為設備的『現有庫存』。」

該發言人強調，微軟網路商城正在銷售「現有庫存」，這符合美國目前的法規要求。

然而，在「Shop all PCs」特定搜尋區塊內，「華為」品牌仍未解禁，處於被消失的狀態。

微軟商城的製造商區塊 (左下) 並未看見華為品牌。(圖片：翻攝微軟網路商城。)

華為上週無限期推遲原定在 CES 發布的採用 Windows 系統的 MateBook 新品，但華為否認中斷或撤銷 PC 產品線，下月還將發布一款全新 PC 產品，目前尚不清楚華為計畫的詳細內容。