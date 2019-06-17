美國百大企業債 無畏中美貿易戰

今年投資市場變數多，包括中美貿易戰升溫、全球景氣放緩、利率政策忽升忽降等不確定因素，導致金融市場震盪加劇，避險情緒因而升高，也推動了法人將資金紛紛轉入信用品質高、流動性好、收益也夠高的投資等級債市場。

第一金美國 100 大企業債券基金經理人許書豪認為，目前公債市場已經幾乎充分反映美國可能降息兩碼的情況。在公債市場可能出現實現獲利、賣壓的情況，市場資金會尋求較高信用評級債券取代，此時，美國投資等級債券市場就會吸引全球投資的資金目光。

目前中美貿易戰仍無轉機，各類資產表現將受到不同程度影響。市場人士認為，短期內對於美股及高收益債的衝擊在所難免，相對而言，投資等級債受到影響的程度較小。尤其是美國百大企業債，信評 A 級以上的企業佔 7 成，償債能力強，較能夠抵禦市場亂流。

由於今年市場陰晴不定，投資難度升高，許書豪建議，選擇標的不能只看報酬率，也要兼顧勝率。以美國投資等級債為例，從最近 20 年歷史資料顯示，持有三年的勝率是 99.4%，雖然其累積報酬率只有 5%，但長期而言，在近乎 100% 勝率之下，會累積不錯的報酬表現。

儘管今年投資環境有利於債券市場，許書豪也提醒，仍須留意相關風險，尤其新興市場中，部份產業出現降評的情況，值得注意。投資人若要投資債券，不妨以美國及歐洲為首，財務體質較佳的企業債券為主。