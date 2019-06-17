◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 11468 0 2330 台積電 -7081 -23824 0056 元大高股息 3588 72367 1605 華新 -3938 -10985 1101 台泥 2263 14382 00637L 元大滬深300正2 -3500 0 00672L 元大S&P原油正2 2077 0 2884 玉山金 -3310 -14963 2303 聯電 1483 34405 1101B 台泥乙特 -2286 0 00632R 元大台灣50反1 1362 0 6116 彩晶 -2113 -11705 2881 富邦金 1167 -3036 2409 友達 -2022 -32099 2886 兆豐金 1113 7115 0050 元大台灣50 -1930 -3878 2834 臺企銀 1082 -6414 3481 群創 -1685 -74350 00676R 富邦臺灣加權反1 859 0 3037 欣興 -1671 -5869 2308 台達電 808 944 00693U 華頓S&P黃豆 -1542 0 2885 元大金 793 6499 00739 元大MSCI A股 -1485 -3504 00633L 富邦上証正2 781 0 3711 日月光投控 -1374 -5273 1314 中石化 690 -4294 2337 旺宏 -1299 -4385 00830 國泰費城半導體 674 16232 2618 長榮航 -1057 -1352 2801 彰銀 673 14927 1303 南亞 -1040 -26608 00669R 國泰美國道瓊反1 597 0 2880 華南金 -990 -4503 00655L 國泰中國A50正2 574 0 2353 宏碁 -945 -606 3016 嘉晶 565 538 2449 京元電子 -844 -8822 00642U 元大S&P石油 508 0 2356 英業達 -841 -7319 2891 中信金 494 12079 8046 南電 -767 -2523 00692 富邦公司治理 453 1254 2412 中華電 -763 1467 2313 華通 445 844 00752 中信中國50 -732 -83 2344 華邦電 421 -50 1216 統一 -730 4657 9938 百和 415 2016 2888 新光金 -718 3631 2349 錸德 403 2873 6278 台表科 -695 -1696 00766L 台新MSCI中國正2 334 0 00673R 元大S&P原油反1 -682 0 2882 國泰金 294 -8890 2201 裕隆 -682 -5829 1402 遠東新 264 4132 2367 燿華 -675 -542 00643 群益深証中小 259 1337 2454 聯發科 -627 3869 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股