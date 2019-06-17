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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                11468         0    2330   台積電                 -7081    -23824  
0056   元大高股息              3588     72367    1605   華新                   -3938    -10985  
1101   台泥                    2263     14382    00637L 元大滬深300正2         -3500         0  
00672L 元大S&P原油正2          2077         0    2884   玉山金                 -3310    -14963  
2303   聯電                    1483     34405    1101B  台泥乙特               -2286         0  
00632R 元大台灣50反1           1362         0    6116   彩晶                   -2113    -11705  
2881   富邦金                  1167     -3036    2409   友達                   -2022    -32099  
2886   兆豐金                  1113      7115    0050   元大台灣50             -1930     -3878  
2834   臺企銀                  1082     -6414    3481   群創                   -1685    -74350  
00676R 富邦臺灣加權反1          859         0    3037   欣興                   -1671     -5869  
2308   台達電                   808       944    00693U 華頓S&P黃豆            -1542         0  
2885   元大金                   793      6499    00739  元大MSCI A股           -1485     -3504  
00633L 富邦上証正2              781         0    3711   日月光投控             -1374     -5273  
1314   中石化                   690     -4294    2337   旺宏                   -1299     -4385  
00830  國泰費城半導體           674     16232    2618   長榮航                 -1057     -1352  
2801   彰銀                     673     14927    1303   南亞                   -1040    -26608  
00669R 國泰美國道瓊反1          597         0    2880   華南金                  -990     -4503  
00655L 國泰中國A50正2           574         0    2353   宏碁                    -945      -606  
3016   嘉晶                     565       538    2449   京元電子                -844     -8822  
00642U 元大S&P石油              508         0    2356   英業達                  -841     -7319  
2891   中信金                   494     12079    8046   南電                    -767     -2523  
00692  富邦公司治理             453      1254    2412   中華電                  -763      1467  
2313   華通                     445       844    00752  中信中國50              -732       -83  
2344   華邦電                   421       -50    1216   統一                    -730      4657  
9938   百和                     415      2016    2888   新光金                  -718      3631  
2349   錸德                     403      2873    6278   台表科                  -695     -1696  
00766L 台新MSCI中國正2          334         0    00673R 元大S&P原油反1          -682         0  
2882   國泰金                   294     -8890    2201   裕隆                    -682     -5829  
1402   遠東新                   264      4132    2367   燿華                    -675      -542  
00643  群益深証中小             259      1337    2454   聯發科                  -627      3869  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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