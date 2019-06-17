穩懋緊握高通博通兩大客戶 5G PA大贏家

天風國際分析師郭明錤公布最新報告指出 Apple 5G iPhone 的幾大策略，同時也提到穩懋 (3105-TW) 因掌握住高通與博通兩大客戶，將是未來 5G 世代的最大贏家。

策略：

1、Apple 的 5G iPhone 策略在美國對華為實施封鎖後更積極。預估 5G iPhone 將占明年度新 iPhone 機種出貨量約 60%。(市場共識為 20%)。

2、Apple 與高通和解，意味 Intel 開發 5G 基頻晶片失敗，且高通將釋出部分 5G 基頻晶片原始碼給 Apple，好讓 Apple 自行開發 5G PA 及射頻。

3、由於美國主流 5G 技術為 mmWave，因此 Apple 推出只支援 Sub-6GHz 的 5G iPhone 機會不高。

4、Apple 將在 2022 或 2023 推出自己設計的 5G 基頻晶片。在這之前，Apple 會持續採用高通的 5G 基頻晶片，但可能不採用高通的 RF360 PA / 射頻晶片。

5、Apple 與博通簽訂 2 年協議主要是調整 4G PA 以用於 5G 頻段重整 (Refarming)，及共同開發 5G PA / 射頻以取代 RF360。而穩懋為博通獨家 PA 製造商。

資料來源: 天風證券, 鉅亨網製表

郭明錤團隊預期明年度新 iPhone 產品線將包含高階的 6.7 吋與 5.4 吋 OLED iPhone，與低階的 6.1 吋 OLED iPhone。高階 iPhone 將支援 5G，預估每支 5G iPhone 的 PA 用量是目前 iPhone 的 200%，而獨家供應商博通 (設計端) 與穩懋 (製造端) 成為最大贏家。

即便最保守情況發生，即博通開發明年度新 iPhone 的 PA / 射頻失敗，Apple 必須使用高通的 RF360。而 RF360 的 PA 製造商依舊是穩懋，所以穩懋仍為最大受益者。

此外，郭明錤進一步預期 2021 年度新 iPhone 機種將全數採用 5G，且 PA 設計與明年度新機相同，則 iPhone PA 出貨在 2020 與 2021 年將分別成長 50%～60% 與 60%～70%，分別為 8 億～8.5 億顆與 13 億～14 億顆。

而博通與穩懋 2020 與 2021 年的 iPhone PA 出貨量則將年均成長 120%～130% 之間，分別達 4 億～4.5 億顆與 9 億～10 億顆。

郭明錤團隊認為博通與穩懋為今年新 iPhone 機種獨家中高頻 PA 供應商，擠下 Qorvo，此訂單可望挹注博通與穩懋今年下半年營收與獲利。

最後，他們認為穩懋在 5G 時代地位優於博通。因穩懋亦為華為最大 PA 供應商，海思的獨家製造商，因此穩懋將受益於華為 5G 手機的成長。而大部分 Android 品牌若欲採用高通 5G 基頻晶片，也必須同時採用高通 RF360，而穩懋亦是 RF360 PA 獨家製造商。