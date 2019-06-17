上緯啟動海能風場開發 繳付1.19億元印花稅 拚2021年完工

上緯投控 (3708-TW) 旗下海能風電計畫今 (17) 日向苗栗縣政府繳交新台幣 1.19 億元的印花稅，上緯董事長蔡朝陽表示，目前已與在地供應鏈簽署逾 60 份合約，將持續推動產業在地化，力拚 2021 年完成海能風場建置。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計 5 月底啟動海上施工作業，並於年底前完工。

海能風電同樣位於苗栗竹南外海，總裝置容量為 376MW，預計 2021 年完工商轉。目前已與華城電機、西門子歌美颯、比利時商楊德諾及臺灣港務公司等台灣在地及國際合作廠商，分別完成陸域電力系統、風機、水下基礎建設和海底電纜以及預組裝碼頭租用等合約簽訂。

海能風電由麥格理資本與上緯分別持股 75% 與 25%，今日在經濟部政務次長曾文生見證下，海能風電向苗栗縣政府繳交新台幣 1.19 億元的印花稅，展現與地方發展共生共榮、如期交付海能風電，及致力開發在地離岸風電的決心。

海能風電暨上緯董事長蔡朝陽表示，海能風電已與多家主要供應商完成簽約，也與台灣在地合作夥伴簽訂超過 60 份合約，合作範圍包括環境監測、陸域電力系統，及倉儲與運輸船。他並說，今日的印花稅繳納簽約儀式只是一個開始，海能風電開發團隊將持續積極推動產業在地化，致力如期完成海能風場建置。

