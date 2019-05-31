嘴上說不要身體卻很誠實 中國 iPhone 需求未減

中國政府可能希望蘋果 iPhone 銷量減少，但最新調查證明中國購買 iPhone 意願依然堅定。根據美銀美林週四 (30 日) 公布的一份「中國採購意向的調查」顯示，儘管美中貿易戰和中媒反蘋果情緒高漲，但中國仍然需要 iPhone。

儘管中國政府、企業與官媒反蘋果 (AAPL-US) 捧華為情緒高漲，但民眾身體卻很誠實，美銀美林分析師 Wamsi Mohan 在調查分析中寫道：「到目前為止，中國消費者購買 iPhone 的意向未減。」

該調查對美國、英國、印度和中國等地將近 19.4 萬名買家進行消費意向調查結果顯示，5 月份選擇 iPhone 的中國受訪者比例升至 29%，月增 3%。與此同時，購買華為品牌手機的意向從 4 月份的 28% 下降至 25%。

5 月份選擇 iPhone 的中國受訪者比例升至 29%，月增 3%。(圖片：AFP)

美銀美林最新調查結果顛覆投資者的擔憂，由於擔心美中貿易戰的升級會降低中國對 iPhone 的需求，早前市場多家分析師紛紛下修蘋果出貨量與財測。

摩根大通近期表示，華為受美國制裁的影響，激發中國反美情緒，蘋果在 2019 年的出貨量可能會下降，導致銷售額不到 2015 年高峰出貨的一半。

投行 Cowen 分析師週二 (28 日) 表示，即使 iPhone 出貨量在短期內出現反彈，蘋果也可能面臨華為禁令的流彈攻擊。預測蘋果 2020 財年每股純益 (EPS) 可能會下降 1% 至 8%。

花旗分析師調降蘋果 2019 年下半年財測，理由是美中貿易局勢將導致蘋果 iPhone 在中國的需求放緩，預測中國消費者將購買偏好轉向中國本土品牌。

川普政府已提高價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，並將中國電信巨頭華為列入貿易黑名單，許多投資者擔心中國將對美企進行報復。

華為創辦人任正非週一 (27 日) 接受外媒專訪時表示，若中國採取報復行動 . 向美國蘋果公司採取報復，他會第一個出來反對。