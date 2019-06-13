力拼谷歌、三星！iPhone XI可能配備類Pixel夜視功能

外媒報導，行動軟體開發社群《XDA TV》主持人 Max Weinbach 指出，蘋果 (AAPL-US)iPhone XI 可能配備類似 Google Pixel 的「夜視」功能，讓使用者即使在不理想的環境中也能拍照，並強調蘋果的功能會比谷歌 (Google)、三星 (Samsung)、以及華為 (Huawei) 的類似功能還要更好。

Weinbach 引述消息人士預計，iPhone XI 除了能讓用戶以手動方式啟動夜視模式外，還能自動切換夜視模式。

而上述消息儘管只是猜測，但此猜測的確有其意義，因為根據《華爾街日報》此前報導，蘋果新機將著重在相機硬體及軟件升級上。

《華爾街日報》此前報導，2019 年 iPhone 新機的最大亮點為機身背蓋的主相機鏡頭，將出現突破性轉變，原本 IPhone XS/XS Max 採用的直立式雙鏡頭，將改成新型的「3 鏡頭模組」，以示蘋果升級手機照相功能的決心。至於拍攝性能尚未有相關說明。

然而，關於新型 3 鏡頭模組的拍攝功能至今出現許多猜測。由於美國專利商標局近期批准蘋果一項關於擴增實境 (AR) 的新專利，名稱為「在移動設備上使用 AR 技術，實現物體識別的方法」。

因此 Apple 分析師郭明錤推測，第三個鏡頭可能為飛行 ToF 傳感器，用於景深以及更多 AR 功能。