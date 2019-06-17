〈聯合再生股東會〉電動機車補助政策有變數 明年擬推氫能機車「國民車」

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (17) 日召開股東會，聯合再生董事長洪傳獻表示，第 4 季將發表氫能機車，但後續能否順利上市，仍得視政府補助政策而定，因應政府電動機車補助政策恐有變數，也規劃發展即便沒有政府補助、價格也能被市場接受的「國民車」，可望明年推出，但具體時程仍未定。

聯合再生成軍後，跨出太陽能領域發展新事業，朝儲能領域佈局，原先規劃將扮演機車系統整合角色，在今年第 4 季推出等同 125cc 燃油機車動力與性能的氫能機車。不過，洪傳獻指出，由於政府在經濟部電動機車補助政策上有所改變，雖仍會按照原定計畫，在第 4 季發表氫能機車，但後續能否順利上市，仍得視政府補助政策而定。

洪傳獻表示，由於經濟部電動機車補助恐有變數，目前正著手進行氫能機車策略修正，包括定價、車體、零件等規格設計，都將重新調整，目標為發展即便沒有政府補助、價格也能被市場接受的「國民車」，可望於明年推出，但具體的時程仍未定。

儲能產品方面，應用於太陽能系統的大型儲能產品預計 9 或 10 月，就可通過 UL(美國安全檢測實驗室) 認證，進而出貨，目標市場除台灣外，也包括美國、日本等地。

目前聯合再生電池產能約 1.6GW(十億瓦)，模組產能僅 600MW(百萬瓦)，洪傳獻表示，隨著台灣國內對模組需求增加，未來模組產能盼能提升至 1.6GW，全數作為自產電池的出海口。

