〈聯合再生股東會〉今年上半年營收將破百億 全年可望達200億元

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (17) 日召開股東會，聯合再生總經理潘文輝表示，今年上半年營收將突破 100 億元，全年則可望達到 200 億元，較三合一前營收顯著改善，他並認為，今年將是地面型太陽能元年，許多大型案場都會在今年下半年出現，對公司營運發展有很大的幫助。

潘文輝表示，今年前 5 個月營收已達 86 億元，預估今年上半年營收將突破 100 億元，全年則可望超過 200 億元，與三合一前的營收相較，有顯著的改善，將持續努力，維持在台灣生產電池與模組的領先地位。

潘文輝指出，由於在台灣生產模組與紅色供應鏈相較之下，成本太高，因此公司成立外包團隊，盼能以聯合再生技術規格，委由中國廠商代工，以提升產品競爭力，在國際上佔有一席之地。

除模組事業外，潘文輝強調，聯合再生也往下游發展，在太陽能系統業務方面，目前包括案場開發、EPC 設計工程、維修營運與財務融資等，均遍及全球，成為台灣唯一涵蓋全面能力的國際化能源公司。

此外，潘文輝表示，政府太陽能 2.0 政策積極將屋頂型太陽能轉至地面型，他並認為，今年將是地面型太陽能元年，許多大型案場都會在今年下半年出現，對公司營運發展有很大的幫助。

